S’il y a bien une coloration capillaire qui va faire sensation cette année, c’est le Blond Targaryen !

Inspirée de la célèbre série télé, Game of Thrones, cette couleur de cheveux sera sur toutes les têtes d’ici seulement quelques semaines.

Le Blond Targaryen sera la couleur de cheveux la plus tendance de l’année

A quoi ressemble la coloration Blond Targaryen exactement ?

Que vous soyez une grande fan de séries télé ou non, vous avez forcément déjà entendu parler du célèbre programme Game of Thrones qui a pris fin il y a déjà quelques années. Mais, il y a peu, la série a été remise sur le devant de la scène avec la création d’un préquel, House of the dragon. Cette nouvelle production est alors centrée sur l’histoire de la famille Targaryen.

Petite particularité de ses membres, ils affichent tous des cheveux blonds très clairs. C’est de là que vient le nom de cette coloration très populaire en ce moment, le blond Targaryen. Vous l’aurez compris mais il s’agit d’une nuance de blond bien particulière. Le blond Targaryen est une couleur froide qui va tirer sur le blanc. Il s’agit d’une sorte de blond polaire, très lumineux.

Cette coloration ne sera pas facile à porter pour tout le monde. Ainsi, elle ira plus particulièrement aux personnes avec la peau claire voir très claire. Si vous avez les cheveux foncés, vous devrez faire preuve de beaucoup de patience avant d’obtenir le même résultat que dans la série. Mais, rien n’est impossible, ne vous en faites pas.

Nos conseils pour adopter cette couleur de cheveux

Maintenant que vous en savez un petit peu plus à propos du blond Targaryen, vous avez peut être envie d’adopter cette nouvelle coloration vous aussi. Pour ce faire, nous vous déconseillons fortement de vous lancer toute seule chez vous.

C’est une transformation capillaire radicale qui demande un certain savoir faire. Vous devrez donc prendre rendez vous chez votre coiffeur. Vous pourrez en profiter pour changer de coupe de cheveux ! Peu importe votre couleur naturelle, pour arborer un blond aussi clair, vous devrez forcément subir une décoloration, qui n’est pas idéale si vous avez des fourches.

Si vous avez les cheveux très foncés, vous devrez prévoir plusieurs rendez vous chez votre coiffeur avant d’obtenir le résulta final. Bien entendu, avant de vous lancer, vous ne devez pas oublier que cette coloration va vous demander beaucoup d’entretien. Tous les mois, vous devrez vous rendre à nouvel chez le coiffeur pour vos racines.