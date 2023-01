Si vous avez l’impression que l’hiver ne va jamais se terminer, c’est peut être le moment de changer de couleur de cheveux ! En effet, le Candlelit brunette est la coloration idéale pour réchauffer votre teint.

Ce n’est pas pour rien que toutes les brunes vont l’adopter.

Réchauffer son teint en changeant de couleur de cheveux

L’hiver est une saison un petit peu compliquée pour la peau. En effet, vous allez avoir le teint terne qui va manquer d’éclat. Si bien que vous aurez l’air fatigué même après une nuit de dix heures. Et si la solution était simplement de changer de couleur de cheveux ?

Ainsi, en adoptant une coloration un petit peu plus chaude, votre visage aura l’air beaucoup plus lumineux. Vous n’avez pas besoin d’opérer un changement radical pour observer un résultat satisfaisant. D’ailleurs, les brunes pourront compter sur la coloration Candlelit brunette pour retrouver un visage éclatant.

Le Candlelit brunette est la nouvelle coloration dont tout le monde parle

Vous avez peut être déjà entendu parler de cette nouvelle coloration Candlelit brunette. Cette dernière fait fureur sur les réseaux sociaux en ce moment. Si bien que de nombreuses créatrices de contenus se sont déjà laissées séduire. Il s’agit alors d’une couleur assez naturelle dont la technique se rapproche d’ailleurs beaucoup de celle du balayage.

L’objectif est de venir éclaircir certaines mèches de votre chevelure. Mais, le résultat doit être le plus homogène possible. Cela va apporter de la lumière à votre visage qui se trouver comme réveillé. Cette coloration demande une certaine maitrise. Vous ne devrez donc pas essayer de la réaliser seule chez vous.

Sublimer votre coloration grâce à un maquillage adapté

Pour retrouver un teint éclatant, vous pourrez compter sur le maquillage. Ce dernier va sublimer votre nouvelle coloration Candlelit brunette. Cela va peut être vous surprendre mais le blush blanc sera bel et bien votre meilleur allié pour illuminer votre peau. Ce dernier va donner l’impression que votre visage resplendit de l’intérieur.

Pour les lèvres, vous pourrez opter pour une teinte vive, comme le rouge à lèvres fuchsia porté par Lily Collins. N’oubliez pas non plus d’ajouter un petit peu de bronzer au niveau de vos tempes, de votre menton et de votre mâchoire. De quoi donner l’impression que vous devez tout juste de prendre le soleil.