Alors qu’une nouvelle saison approche, c’est le moment parfait pour un petit changement capillaire. Il se trouve que le carré court sera la coupe la plus prisée du printemps prochain.

De quoi vous donner envie de dire adieu à vos longueurs abimées et opter pour une toute nouvelle coiffure !

Le carré court sera très à la mode au printemps prochain

C’est le moment de vous laisser tenter par le carré court

Alors que l’hiver touche à sa fin, cela peut être une bonne idée de prendre rendez vous chez votre coiffeur. De cette façon, vous pourrez commencer le printemps avec une toute nouvelle coupe de cheveux. Si vous ne savez pas encore vers laquelle vous tourner, vous n’aurez pas à réfléchir bien longtemps.

En effet, il se trouve que le carré court sera la coupe qui fera sensation dès le début de la saison prochaine. Cette dernière a même déjà été adoptée par des célébrités comme Hailey Bieber. Vous allez donc devoir dire adieu à vos longueurs et vous essayer au court !

Une coupe de cheveux qui est très facile à porter

Tout comme le Chopped Bob, le carré court est une coupe de cheveux qui est très facile à porter au quotidien. D’ailleurs, il s’agit d’une coiffure qui ira à toutes les femmes, sans exception. Peu importe la forme de votre visage, vous pourrez suivre cette tendance sans vous poser de questions.

C’est également une coupe qui s’adaptera à tous les types de cheveux. Que vous ayez une chevelure lisse ou bouclée, le carrée court sera parfait pour vous. Il va apporter une touche d’élégance et de sophistication à votre look. Vous n’avez plus aucune raison de ne pas vous laisser tenter !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Entretenir votre nouvelle coiffure dans la vie de tous les jours

Vous avez de la chance puisque le carré court , tout comme le messy bun, est une coiffure que vous n’aurez aucun mal à entretenir dans la vie de tous les jours. Il vous suffira seulement de remettre vos cheveux en place. Vous pourrez porter votre carré aussi bien lisse qu’ondulé.

Vous pourrez aussi tester la coupe de cheveux carré plongeant court destructuré.

A savoir que les coiffures wavy seront encore très tendances tout au long du printemps prochain. Si vous avez envie d’un style plus travaillé, il vous suffira de sortir votre lisseur. Vous n’aurez aucune difficulté pour vous coiffer et vous préparer le matin. Cela ne devrait pas vous prendre plus de dix minutes.