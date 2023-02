Il y a déjà plusieurs années en arrière, le Messy Bun était l’une des coiffures les plus populaires auprès des femmes. Mais, depuis il a été remplacé par des looks plus structurés.

Pourtant, Vella Hadid a décidé de relancer cette coiffure sur son compte Tik Tok. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a fait sensation !

Bella Hadid relance le Messy Bun sur son compte Tik Tok

Le Messy Bun, une coiffure laissée de côté depuis quelques années

Vous vous en souvenez peut être mais le Messy Bun était très à la mode au début des années 2010. Seulement, depuis les fans de beauté ont décidé de laisser cette coiffure de côté. A la place, elles lui ont préféré des coiffures plus sophistiquées.

Pour rappel, le Messy Bun est un chignon un petit peu plus décontracté que les autres. Ce dernier se caractérise par son aspect décoiffé et très naturel. Vous l’aurez compris, mais ce n’est pas une coiffure qui va nécessiter de passer des heures dans sa salle de bain.

Bella Hadid affole la toile avec son dernier post Tik Tok

La célèbre Bella Hadid est toujours à la pointe des tendances, tout comme la sublime Iris Mittenaere. Récemment, elle a affolé la toile avec son dernier post Tik Tok. Cette dernière a partagé une vidéo dans laquelle elle réalise un Messy Bun sans même utiliser d’élastique ! Pour ce faire, la jeune femme commencer par tirer ses cheveux vers le sommet de son crâne.

Ensuite, elle les enroule sur eux même et coince la dernière mèche à l’intérieur de son chignon. Une coiffure bien plus facile à réaliser que votre brushing habituel pour entretenir votre Curve Cut ! Plus qu’à prendre exemple sur Bella Hadid pour vous coiffer en moins de deux minutes.

Réussir à rester élégante avec cette coiffure décontractée

Le Messy Bun est une coiffure très décontractée avec laquelle il peut être difficile de rester élégante. Pourtant, c’est tout à fait possible. Ainsi, il vous suffira seulement de soigner le reste de votre look. Vous devrez opter pour une tenue plutôt féminine et sophistiquée.

Par exemple vous pourrez porter une robe noire près du corps. Pour ce qui est de votre maquillage, vous n’aurez pas besoin d’en faire trop. Vous devrez concentrer vos efforts sur votre teint. Ce dernier devra être sans défaut. N’oubliez pas le blush pour vous donner bonne mine !