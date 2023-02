Si vous avez envie de paraître quelques années de moins, alors ces coiffures tendances sont faites pour vous. Ces dernières vont permettre de lifter votre visage en seulement quelques secondes.

De quoi sembler plus jeune sans avoir besoin de faire de chirurgie esthétique !

Les trois coiffures tendances qui vont lifter votre visage

La demi queue fait partie des coiffures qui vont lifter votre visage

Si certains soins à la vitamine C vont vous aider à lutter contre les rides, il existe des solutions plus rapides pour lifter votre visage en quelques minutes. En effet, certaines coiffures vont donner l’impression que vos traits sont beaucoup plus tendus. C’est notamment le cas de la demi queue.

Il s’agit d’une coiffure très facile à réaliser. Vous devrez séparer vos cheveux en deux et tirer la partie supérieure vers l’arrière de votre crâne. Vous n’aurez plus qu’à l’attacher en une queue de cheval. De quoi donner un petit côté vintage tout droit sorti des années 80 à votre style !

Le chignon de danseuse est très à la mode en ce moment

Si le Messy Bun est de nouveau à la mode en ce moment, les coiffures plus structurées sont encore tendances, ne vous en faites pas. Ainsi, pour lifter votre visage, le chignon de danseuse sera votre meilleur allié. Pour réaliser cette coiffure, vous devrez plaquer vos racines vers l’arrière et le haut de votre crâne.

Il faudra vous assurer qu’aucune mèche ne dépasse. Si vous avez les cheveux frisés ou ondulés, nous vous conseillons de commencer par lisser votre chevelure cela sera beaucoup plus simple. N’oubliez pas d’utiliser du gel et de la laque pour que votre chignon reste bien en place.

La queue de cheval haute va lisser les traits de votre visage

Cette dernière coiffure, très simple à reproduire, sera pourtant particulièrement efficace pour lifter votre visage. Il s’agit alors que la queue de cheval haute. Pour ce faire, vous aurez seulement besoin d’une brosse et d’un élastique. Une nouvelle fois, vous devrez plaquer vos racines avec votre brosse.

Une fois votre chevelure placée au sommet de votre crâne, il ne vous restera plus qu’à l’attacher avec un élastique noir. Plus vous allez tirer vos cheveux vers l’arrière, plus vos traits sembleront lissés. C’est un effet d’optique assez bluffant qui va donner l’impression que vous êtes âgée de plusieurs années de moins. De quoi vous donner envie d’adopter toutes ces coiffures !