Pour les beaux jours de l’été, optez pour une nouvelle coupe de cheveux ! Le soleil, la chaleur et le vent sont au beau fixe, alors portez la coiffe adaptée. Pour cette saison, la tendance c’est une coupe assez souple qui a beaucoup de volume, pour un côté plus aérien.

Vous avez le choix entre une coupe boule plutôt courte, un wavy carré, ou une coupe dégradée jusqu’à l’épaule…

N’oubliez pas d’y apporter un maximum de volume, et pourquoi pas des lignes graphiques, c’est plus original. Pour cet été, découvrez par la suite la coupe de cheveux tendance.

Coupe de cheveux tendance 2022 : marquée par l’hiver

L’été 2022 s’annonce très chaud. Alors, la coiffure à adopter doit respecter le beau temps qu’il fera. Pour une coupe de cheveux tendance, la coiffure parfaite doit afficher une ligne si légère qui fera de vous la plus belle sur la plage.

Pour cela, retrouvez les lignes graphiques qui sont toujours aussi tendance. Il s’agit d’une coupe asymétrique qui a son caractère, courte ou mi-longue. C’est aussi le cas des belles franges rideaux, divines sur toutes les têtes ou une simple coupe carrée plongeante.

Si vos cheveux sont longs, le wavy reste dans le top des coupes tendance. Il suffit d’apporter le maximum de volume. Alors à vos sprays !

D’une part, n’hésitez pas à opter pour une coupe légèrement dégradée, avec des mèches et des pattes, c’est la tendance pour cet été.

La coupe de cheveux tendance selon sa longueur

La coupe de cheveux tendance courte

Si vous aimez les coupes courtes, c’est plus pratique, surtout si vous êtes à la plage. Il faut juste qu’elle ait du volume et de la souplesse. Avec des lignes aériennes, les coupes boules avec des longues mèches ou une nuque vraiment courte fera l’affaire. Vous avez le choix entre la coupe mulet ou avec un dessus-de-tête assez long.

Les coupes carrées

La coupe de cheveux tendance carrée plongeante fait son grand retour cet été. Il vous suffit de créer des lignes avec un côté plus graphique, assez subtil pour apporter du caractère. Très droit ou lisse, ajoutez le maximum de volume à vos cheveux. Le carré long accentué par des pointes bien effilées avec une mèche wavy reste une excellente option aussi pour cet été.

Les coupes longues

Pour les vacances d’été, les coupes longues et mi-longues restent au top des tendances. Si vous êtes tentées, ajoutez des lignes aériennes pour rendre vos cheveux plus compacts et fluides. Avec une dégradée ou une frange rideau, vos longs cheveux sont plus sublimes avec des pointes effilées.