Les réseaux sociaux regorgent d’astuces beauté pour prendre soin de sa peau ou avoir de beaux cheveux. Depuis quelques semaines, une nouvelle méthode très étonnante fait sensation sur Tik Tok.

Cette dernière consiste à utiliser son sérum pour le visage sur ses cheveux !

Utilisez votre sérum visage pour prendre soin de vos cheveux cet hiver

Une nouvelle astuce Tik Tok dont tout le monde parle

Si vous êtes un fan de beauté comme Cristina Cordula, vous êtes sans doute inscrite sur Instagram et sur Tik Tok. Ces deux plateformes sont pleines d’astuces beauté, dont certaines peuvent être très étonnantes. Récemment, vous avez peut être vu certaines de vos influenceuses préférées appliquer leur sérum, non pas sur leur visage, mais bel et bien sur leurs cheveux.

Il s’agit de la nouvelle méthode tendance pour réparer ses pointes et ses longueurs. Même si cela peut paraître déroutant, les résultats obtenus nous donnent envie d’essayer. Ne vous inquiétez pas, cette astuce est sans danger pour votre chevelure.

Reproduire cette méthode sur ses cheveux à la maison

Si, vous aussi, vous avez envie de tester cette méthode. Vous aurez besoin d’un sérum en particulier. En effet, tous ne vont pas convenir. Si votre sérum à la vitamine C est très efficace pour illuminer votre teint, il n’aura pas beaucoup d’effet sur votre chevelure. En revanche, votre sérum à l’acide hyaluronique fera des miracles sur vos pointes fourchues.

Ainsi, tous les soirs vous devrez appliquer une noisette de sérum sur toutes vos longueurs. Il est conseillé de d’abord mouiller vos cheveux. Une routine que vous pourrez suivre pendant plusieurs semaines. Vous n’aurez pas besoin d’attendre aussi longtemps pour voir les premiers résultats apparaître. En quelques jours, vous allez remarquer les premiers changements.

Les résultats que vous pouvez attendre de cette astuce tendance

Vous connaissez sans doute déjà les effets de l’acide hyaluronique sur le visage. Mais, son impact sur les cheveux est beaucoup moins connu. Pourtant, cet actif sera très efficace sur vos pointes et vos longueurs. Ainsi, c’est un produit qui va hydrater vos cheveux et les réparer.

L’acide hyaluronique sera plus particulièrement intéressant pour les chevelures sèches, abimées ou colorées. Jour après jour, vos pointes seront nourries et plus fortes. Ce sérum va également apporter de la brillance et de la douceur à vos cheveux. Une fois que vous l’aurez essayé, c’est bien simple, vous ne pourrez plus vous en passer.