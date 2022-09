Si vous voulez être certaine d’être la plus tendance de la saison, vous devrez absolument adopter la Chin Bangs.

C’est bien simple, cette nouvelle coiffure sera sur toutes les têtes. Vous aurez donc beaucoup de mal à passer à côté.

La Ching Bangs, la coiffure la plus tendance de la saison

A quoi ressemble cette nouvelle frange dont tout le monde parle ?

Que ce soit dans le domaine de la mode ou bien dans celui de la coiffure, chaque saison, de nouvelles tendances font leur apparition, comme le Blond cacao ou le Cherry Hair par exemple. Ce sera donc également le cas cet automne.

Ainsi, depuis quelques semaines, il existe une coupe de cheveux dont tout le monde parle. Elle a même déjà été adoptée par plusieurs célébrités et influenceuses. Il s’agit alors de la Chin Bangs. Vous devez vous demander à quoi ressemble cette coiffure. Cette dernière est en fait une sorte de frange assez longue.

Elle pourrait même venir détrôner la célèbre frange rideau. La Chin Bangs va être beaucoup plus longue que la frange rideau. Cette dernière va s’arrêter au niveau de votre menton. Vous l’aurez compris, vous aurez donc besoin d’une certaine longueur de cheveux pour pouvoir l’arborer. C’est la frange parfaite pour les cheveux longs. Seulement, elle ne conviendra pas du tout aux coupes courtes, comme la coupe pixie.

Si vous avez envie d’apporter un petit peu de nouveauté à vos longueurs, alors la Chin Bangs est la coiffure que vous devez adopter. Cette dernière va permettre de structurer votre coupe de cheveux et va lui apporter du caractère. Il s’agit d’ailleurs d’une coiffure qui est très élégante.

Pour adopter cette coiffure, nous vous conseillons de vous rendre chez votre votre coiffeur. De cette façon, vous serez certaine d’obtenir le résultat que vous souhaitez. Ensuite, quand votre frange va repousser, vous pourrez la raccourcir vous même. Il vous suffira simplement de suivre la forme réalisée par votre coiffeur.

En ce qui concerne son entretien, pour une allure chic et sophistiquée, nous vous conseillons de réaliser un brushing. Cela va permettre de discipliner votre frange et de lui donner du mouvement. Il est vrai que cette coiffure vous demandera un petit peu d’entretien mais vous ne le regretterez pas. Il ne vous reste plus qu’à appeler votre coiffeur et à admirer votre toute nouvelle frange.