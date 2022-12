L’hiver revient chaque année, et avec lui, le besoin de se protéger des températures glaciales. Si vous recherchez un vêtement chaud et confortable pour affronter cette période de l’année, la polaire est une excellente option.

Cependant, porter avec style une polaire en hiver n’est pas toujours aisé. Comment la marier à vos autres tenues hivernales sans tomber dans le look « montagne » ?

Découvrez ici quelques astuces pour porter avec style une polaire en hiver.

La polaire, une pièce tendance

La polaire est un vêtement en molleton de tendance idéal pour toutes les occasions en hiver. Disponible en de multiples coloris, dont le kaki, elle est fabriquée avec une matière chaude et confortable. Il peut s’agir de la laine polaire ou le polyester. Ces dernières années, la polaire a effectué son come-back auprès des amateurs de mode. Ce vêtement est devenu une pièce incontournable de la garde-robe hivernale.

Grâce à sa matière respirante, elle est en effet idéale pour les journées à température glaciale. Elles sont parfois équipées de capuche amovible et également disponibles en tailles XXL et légères pour les personnes aux silhouettes plus imposantes. Vous pouvez choisir parmi une multitude de polaires et les porter en fonction de votre style et de vos goûts personnels.

Astuces pour mettre en valeur une polaire dans votre dressing hivernal

Comme mentionné ci-dessus, les polaires se présentent sous diverses conceptions. Vous pourrez alors les porter de différentes manières en fonction de votre style personnel et de vos préférences. Il vous suffit de trouver les combinaisons parfaites, comme celles mentionnées ci-dessous.

Associez la polaire à d’autres vêtements pour un look chic et élégant

Créer un ensemble uni avec d’autres vêtements de qualité est une bonne façon de porter avec style une polaire en hiver. En effet, ce vêtement peut être associé à un jean ou à une jupe pour un look décontracté. Avec une robe et des talons, le style est plus élégant. Une jupe de couleur brun est à titre d’exemple idéale pour l’hiver et peut être très élégante lorsqu’elle est associée à une polaire.

En revanche, il importe que vous trouviez le modèle qui vous convient le mieux et qui mettra en valeur votre silhouette. Par ailleurs, la polaire peut être portée sur un modèle de jean slim (look élégant) ou un jean boyfriend (style décontracté). Cependant, vous pourrez trouver d’autres idées de jean pour agrémenter cette pièce.

Accessoirisez votre tenue avec soin

Pour porter avec style une polaire en hiver, vous pouvez aussi choisir de parfaire votre tenue avec des accessoires. Des chaussures de ville, une ceinture, une écharpe, des lunettes de soleil peuvent ajouter de la finesse à votre look.

Astuces pour porter avec style une polaire en hiver dans un milieu professionnel

Choisissez pour cela une couleur classique et sobre qui vous permettra de respecter la politique vestimentaire du milieu professionnel tout en restant élégant. Optez ensuite pour une coupe classique et soignée, comme une polaire à col rond ou à col en V.

Vous pouvez associer la polaire avec un pantalon de costume ou une jupe crayon en laine de bonne qualité. Cette combinaison permettra de créer un ensemble soigné et harmonieux.

En somme, la polaire est un vêtement de tendance confortable et pratique pour donner du cachet à votre look hivernal. En suivant ces quelques astuces, vous pourrez être sûr de porter avec style une polaire en hiver. N’hésitez pas à tester de nouvelles combinaisons et à exprimer votre style personnel !