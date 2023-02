S’il y a bien une émission que les spectateurs de TF1 attendent avec impatience, c’est Danse avec les stars ! Seulement, la production semble avoir un peu de mal à recruter des célébrités pour la saison prochaine.

Une chanteuse célèbre vient de dévoiler avoir refusé de participer au programme, et ce n’est pas la première.

Une chanteuse célèbre refuse de participer à Danse avec les stars

Une émission que les téléspectateurs attendent avec impatience

Danse avec les stars, tout comme The Voice, est une émission qui est diffusée sur la chaine de télévision TF1 depuis plusieurs années maintenant. C’est désormais Camille Combal qui tient les rênes du programme. Un rôle qu’il exécute à la perfection.

Ainsi, dans cette émission, plusieurs célébrités s’affrontent dans une compétition de danse acharnée. Pour les aider, elles sont accompagnées d’une danseuse ou d’un danseur professionnels. Les participants sont jugés par plusieurs experts de la danse qui se montrent très exigeants.

Cette chanteuse a refusé de participer au programme de TF1

Tous les ans, de nouvelles célébrités prennent part à l’émission Danse avec les stars. Seulement, TF1 semble avoir de plus en plus de mal à dénicher des personnalités qui sont d’accord pour prendre part à la compétition. Récemment, c’est la célèbre chanteuse Princesse Erika qui a déclaré avoir décliné la proposition de la chaine.

Cette dernière avait également été approchée pour participer à l’émission Mask Singer. Pour le moment, nous ne savons donc pas encore quels seront les prochains candidats du programme. Chaque année, les spectateurs sont déçus par la participation de certaines personnalités qui sont presque inconnues du grand public.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Princess Erika (@princess_erikamusic)

Toutes nos informations à propos du retour de Danse avec les stars

Vous pouvez vous réjouir puisque Danse avec les Stars sera bel et bien de retour sur TF1 pour une saison de plus cette année. Mais, la diffusion du programme n’est pas encore prévue pour tout de suite. Ainsi, vous devrez attendre la fin de l’été pour découvrir le casting de cette prochaine édition. Le programme devrait revenir sur vos écrans vers la rentrée de septembre.

Vous devrez vous attendre à quelque changements parmi le jury. En effet, il fort possible que Bilal Hassani cède sa place la saison prochaine. Fauve Hautot ne devrait pas non plus être de retour dans l’émission. Elle aurait d’autres projets sur M6. Heureusement, Chris Marques sera, lui, toujours fidèle au poste.