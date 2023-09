Alors que tout le monde attend avec impatience la sortie de la septième saison, nous en savons déjà un petit peu plus à propos de la suite de la série, Elite saison 8.

En effet, un ancien personnage sera de retour dans les prochains épisodes du programme. De quoi faire plaisir aux fans de la première heure de la série.

Cet ancien personnage fera son grand retour dans la suite de la série Netflix, Elite saison 8

Les surprises seront au rendez vous dans la prochaine saison de la série espagnole

Pour le moment, c’est la sortie de la septième saison de la série Elite qui est très attendue par les abonnés Netflix. Ne vous en faites pas, le programme sera de retour dans quelques mois seulement sur tous vos écrans. En attendant, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer.

Ainsi, vous ne le savez peut être pas encore mais la série espagnole sera bel et bien de retour pour une huitième saison. Cette dernière a d’ores et déjà été commandée par la plateforme Netflix. Le tournage devrait d’ailleurs commencer avant la fin de l’année. Nous en savons déjà un petit peu plus à propos de ce qui vous attend dans cette nouvelle saison.

En effet, il se trouve qu’un ancien personnage fera son retour à Las Encinas. Il s’agit de celui de Nadya. La jeune femme était partie faire ses études aux Etats Unis. Mais elle sera bel et bien de retour.

Une date de sortie encore floue pour la suite de la série Netflix, Elite saison 8

Pour l’instant, la date de sortie de la huitième saison de la série sur Netflix est encore un petit peu floue. Vous allez certainement devoir patienter au moins un an avant de pouvoir la découvrir.

Mais, nous connaissons déjà la date de diffusion officielle de la septième saison du programme sur tous vos écrans. En effet, vous aurez la chance de pouvoir découvrir la septième saison de la série Elite à partir du 21 octobre prochain sur la plateforme de streaming Netflix.

D’ici là, vous allez également pouvoir découvrir la seconde saison de la série Heartstopper sur vos écrans. Pour le plus grand bonheur des fans, cette dernière sera disponible dès le début du mois d’août prochain sur la plateforme de streaming Netflix avec de nouveaux épisodes inédits. De quoi vous permettre de passer de belles vacances en bonne compagnie.