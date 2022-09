Pour réussir à être heureuse en amour, la femme Sagittaire devra faire preuve de beaucoup de prudence.

Il existe notamment trois signes en particulier dont elle devra se tenir éloignée si elle veut que ses relations de couple durent dans le temps.

Les trois signes que la femme Sagittaire devra oublier en amour

Une compatibilité plutôt faible entre la femme Sagittaire et le Taureau

La femme Sagittaire possède une personnalité complexe, de ce fait elle ne pourra pas être en couple avec n’importe quel partenaire. Cette dernière aura d’ailleurs beaucoup de mal à s’entendre avec le signe du Taureau.

Ainsi, il se trouve que le Sagittaire a tendance à faire beaucoup de projets et à rêver. Le Taureau, lui, va être beaucoup plus pragmatique. C’est un signe qui a les pieds sur terre contrairement au Sagittaire qui sera plus idéaliste.

Ces deux signes possèdent donc des visions de la vie complètement différentes. C’est pourquoi, une relation à long terme entre un Taureau et une femme Sagittaire sera très complexe à mettre en oeuvre.

Des tensions avec le signe du Scorpion

La femme Sagittaire ne devra pas uniquement se tenir éloignée du signe du Taureau. Cette dernière aura également des difficultés à s’accorder avec la personnalité du signe du Scorpion.

En effet, il se trouve que ces deux signes possèdent des tempéraments très forts. Ils sont têtus et obstinés et n’auront pas peur de l’affrontement. Seulement, ces partenaires auront du mal à communiquer calmement et sans se disputer.

Ils vont avoir tendance à camper sur leurs positions et à tout faire pour essayer d’avoir raison. Si vous êtes à la recherche d’une relation sereine et apaisée, ce n’est sans doute pas avec une personne du signe du Scorpion que vous la trouverez.

Une relation tendue entre la femme Sagittaire et le Capricorne

Enfin, la femme Sagittaire rencontrera aussi des tensions en se rapprochant d’un partenaire du signe du Capricorne. Ce dernier aura beaucoup de mal à comprendre la personnalité légère et rêveuse du Sagittaire.

Si au départ cela va l’amuser, par la suite cela ne sera plus la même chose. Ce dernier aura l’impression que le Sagittaire n’est pas sérieux dans ses sentiments et n’est pas capable de s’engager.

Le Sagittaire, quant à lui, pourrait avoir tendance à se sentir étouffé. Cette relation risque alors d’être rapidement ponctuée par les disputes et les incompréhensions mutuelles.