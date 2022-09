Si la femme Capricorne veut être heureuse en amour, elle devra faire preuve de beaucoup de méfiance.

Il existe d’ailleurs trois signes astrologiques dont elle devra plus particulièrement se prémunir dans ses relations de couple.

Les trois signes que la femme Capricorne doit fuir en amour

Une histoire compliquée entre la femme Capricorne et le Taureau

La femme Capricorne possède un personnalité plutôt stable et très mature. Il s’agit de traits de caractère que l’on peut également retrouver dans le tempérament du Taureau. Ces deux signes se ressemblent donc sur de nombreux points.

Pourtant, ce n’est pas pour autant que la relation entre les deux sera au beau fixe. Ainsi, ces derniers vont avoir tendance à accorder beaucoup de temps à leur travail. Si bien qu’à terme, ils vont en oublier leur relation.

Si vous avez d’envie de vous amuser et de vous sentir aimée à votre juste valeur, alors il vous faudra vous tourner vers un autre partenaire que celui du signe du Taureau.

Des personnalités trop différentes avec le signe des Gémeaux

L’entente entre la femme Capricorne et le signe des Gémeaux ne sera pas simple non plus. En effet, ces deux signes possèdent des personnalités qui vont être diamétralement opposées.

Alors que le Capricorne est patient et obstiné, le Gémeaux va être beaucoup plus instinctif. Il s’agit d’un signe très spontané qui a besoin d’obtenir tout ce qu’il désire rapidement. Si bien que le Capricorne ne sera pas d’accord avec ses choix.

La communication entre les deux partenaires va alors se révéler difficile. Le Capricorne ne soutiendra pas le Gémeaux dans toutes ses aventures. Des conflits fréquents risquent également d’éclater entre ces deux signes astrologiques.

Une incompatibilité entre la femme Capricorne et le signe de la Vierge

Pour terminer, la femme Capricorne devra se méfier du signe astrologie de la Vierge dans toutes ses relations amoureuses. En effet, avec la Vierge vous risquez de vous enfermer dans une relation plate et sans saveur.

C’est bien simple, vous allez avoir tendance à tout planifier et la Vierge va vous suivre dans ce type de relation. Vous devrez, au contraire, vous tourner vers un signe qui vous apporte un petit peu plus de fantaisie et vous aide à sortir de votre zone de confort.

Si c’est une relation sans surprise que vous recherchez, alors vous pourrez continuer à vous rapprocher du signe de la Vierge.