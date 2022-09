Avec son caractère si singulier, la femme Taureau devra choisir avec soin ses partenaires amoureux.

Il existe d’ailleurs plusieurs signes astrologiques avec lesquels cette dernière est tout simplement incompatible en amour.

Les trois signes incompatibles en amour avec la femme Taureau

La femme Taureau n’est pas compatible avec le signe des Gémeaux

La femme Taureau possède un tempérament fort qui ne va pas s’accorder avec tous les signes du zodiaque. Cette dernière aura d’ailleurs beaucoup de mal à s’entendre avec les personnes du signe des Gémeaux.

En effet, le Taureau est signe mature qui sait parfaitement ce qu’il veut. Or, c’est loin d’être le cas du Gémeau. Ainsi, ce dernier a beaucoup de mal à grandir et à s’engager. Il aura alors tendance à vous mentir et à vous cacher des choses.

Ce manque d’honnêteté ne sera pas acceptable pour la femme Taureau. En vous engageant dans une relation avec un homme Gémeau, vous prenez le risque de vivre une situation tendue et remplie de disputes.

Une relation compliquée avec le signe de la Balance

Le Gémeau n’est pas le seul signe que vous devrez éviter en amour. Ainsi, vous aurez également beaucoup de mal à vous entendre avec le signe de la Balance. Une nouvelle fois, la Balance ne sera pas assez mature pour la femme Taureau.

Cette dernière est quelqu’un de sûre d’elle qui a besoin d’une relation sereine. Elle déteste les disputes inutiles. Or, la Balance aura du mal à grandir ce qui risque de vous énerver au quotidien.

Si vous souhaitez commencer une relation avec un partenaire du signe de la Balance, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de patience et de communication pour essayer de le comprendre.

La femme Taureau devra faire attention au signe du Sagittaire

Pour terminer, le signe du Taureau ne va pas présenter une compatibilité incroyable avec le Sagittaire. Ces deux signes sont des opposés qui ne voient pas la vie de la même façon.

Ainsi, le Sagittaire aura tendance à s’emballer très rapidement et à foncer sans réfléchir. La femme Taureau, quant à elle, sera beaucoup plus terre à terre. Sa personnalité réaliste et cartésienne aura du mal à s’accorder avec le tempérament rêveur du Sagittaire.

De nombreuses incompréhensions seront donc au programme dans votre relation amoureuse. Si vous cherchez une relation simple et sereine, alors vous devrez choisir un autre partenaire que le Sagittaire.