La femme Cancer est très sensible et ne pourra donc pas construire une relation amoureuse avec n’importe quel signe du zodiaque.

Il existe d’ailleurs trois signes bien spécifiques que cette dernière devra éviter pour être heureuse en amour.

Les trois signes que la femme Cancer doit fuir en amour

La femme Cancer ne s’entend pas bien avec le Bélier

La femme Cancer aura beaucoup de mal à s’entendre avec un partenaire du signe du Bélier. En effet, vous ne le savez peut être pas mais ces deux signes possèdent des tempéraments qui sont très différents.

Ainsi, le Cancer possède un tempérament doux et calme ce qui est tout le contraire du Bélier. Les deux partenaires auront donc beaucoup de mal à se comprendre. Si bien que la relation sera ponctuée par de nombreuses distances.

Si vous êtes à la recherche d’une relation qui dure sur le long terme, vous aurez beaucoup de mal à trouver ce que vous cherchez avec un partenaire du signe di Bélier.

Une incompatibilité amoureuse avec le signe des Gémeaux

La femme Cancer devra également se tenir éloigner du signe des Gémeaux en ce qui concerne ses relations amoureuses. En effet, il se trouve que le Gémeau est une personne qui adore parler et exprimer ses émotions.

Or, ce n’est pas du tout le cas du Cancer. Ainsi, le Cancer possède une personnalité plutôt discrète et introvertie. C’est quelqu’un qui a beaucoup de mal à exprimer ce qu’il pense et ce qu’il ressent. Cette nature réservée risque de ne pas convenir à un partenaire aussi extraverti que le Gémeau.

Ce dernier pourrait croire que le Cancer ne l’aime pas et ne s’investit pas dans la relation. Si vous voulez que cela fonctionne, vous devrez vous forcer à communiquer.

La femme Cancer doit éviter les personnes du signe de la Vierge

Pour terminer, la relation ne sera pas non plus au beau fixe entre la femme Cancer et son partenaire du signe de la Vierge. En effet, la Vierge est un signe qui a besoin de beaucoup d’attention et de preuves d’amour.

Le Cancer a souvent tendance à rêver et a parfois du mal à se concentrer pleinement sur son partenaire. Cette situation sera alors très difficile à vivre pour le signe de la Vierge.

Ce dernier risque de se sentir délaissé et abandonné. Les disputes seront alors fréquentes entre les deux partenaires.