Vous n’avez peut être pas l’habitude de les maquiller, pourtant il est important de vous occuper de vous sourcils comme de vos lèvres ou de vos yeux. Vous pourrez alors opter pour la nouvelle tendance des Fluffy Brows qui fait fureur en ce moment. De quoi obtenir des sourcils au top !

La nouvelle tendance des Fluffy Brows pour des sourcils au top

Toutes les dernières tendances pour sublimer vos sourcils

Même si vous n’êtes pas une experte du maquillage comme Cristina Cordula, il est tout de même important de maquiller vos sourcils. En effet, ce sont eux qui vont permettre de structurer votre visage et apporter du caractère à votre visage. Pour ce faire, vous aurez le choix entre plusieurs méthodes.

Ainsi, depuis quelques mois déjà, les sourcils décolorés sont très à la mode. De quoi apporter une touche d’originalité à votre look. Récemment, c’est la tendance des Fluffy Brow que vous avez pu voir un petit peu partout. Cette dernière n’a pas encore fini de faire parler d’elle.

En quoi consiste la mode des Fluffy Brows exactement ?

Si vous avez déjà entendu parler des Fulffy Brows, vous ne savez peut être pas à quoi cela correspond. Nous allons tout vous expliquer. Ainsi, cette tendance consiste à donner du volume et de l’épaisseur à vos sourcils. Pour ce faire, vous aurez besoin d’une cire spécialement conçue pour les sourcils.

Cette sorte de gel transparent va permettre de les fixer à votre guise. Vous devrez alors remonter vos sourcils et les plaquer vers le haut. Cela va également permettre d’grandir votre regard. Ce dernier sera comme lifté par un effet d’optique. De quoi paraître plus jeune sans avoir besoin de faire d’effort !

Le maquillage idéal pour mettre en valeur votre regard

Maintenant que vous savez comment maquiller vos sourcils, il ne vous reste plus qu’à terminer votre make up. Pour ce faire, vous pourrez réaliser un trait d’eye liner marron au niveau du ras de cil supérieur de vos yeux. Cette couleur sera moins dure que le noir. N’oubliez pas non plus d’appliquer une à deux couches de mascara.

Cela devrait suffire pour vos yeux. En ce qui concerne votre teint, le blush blanc est le produit qui va faire toute la différence. Il va illuminer votre visage et lui apporter de l’éclat. Enfin, vous pourrez terminer par déposer une petite touche de gloss rosé sur vos lèvres.