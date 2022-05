Si se maquiller le matin demande du temps, le michoshading simplifie le rituel avec une technique de pigmentation des sourcils. Le procédé est destiné aux femmes ayant des peaux sensibles. Différent du microblading, le microshading consiste à tracer les sourcils avec des points sur l’épiderme. Cette technique est moins douloureuse et offre un rendu plus naturel. Pour en savoir un peu plus sur le microshading, voici notre guide sur cette technique de maquillage des sourcils.

Le microshading, qu’est-ce que c’est ?

Le microshading est une technique de pigmentation semi-permanente des sourcils. Cette méthode offre un remplissage plus volumineux et épais. C’est un meilleur maquillage pour les yeux, car le rendu est plus naturel que les autres méthodes de pigmentation.

Le mot anglais « shade », qui signifie ombre, définit le procédé. En effet, le microshading va créer un effet d’ombrage avec une finition dégradée pour préserver l’aspect des sourcils.

La technique consiste à tracer des points avec un démographe, au niveau du sourcil. Afin d’obtenir un rendu poudré, la praticienne dessine sur l’épiderme et l’encre reste en surface. Ainsi la pratique est moins douloureuse, mais le résultat est plus que naturel.

Avec ce concept, vos sourcils ont une illusion d’un maquillage avec un crayon, mais semi-permanent. C’est la réponse à votre question si vous vous demandez comment illuminer le regard ?

La différence avec le microblading

Saviez-vous que le microblading et le microshading sont deux techniques de pigmentation semi-permanentes des sourcils différentes ? La distinction réside dans la manière de tracer les lignes des sourcils.

Le microblading est une pigmentation avec des traits entre la ligne du sourcil. Le démographe va incorporer l’encre dans l’épiderme pour un rendu plus prononcé.

Par contre, la technique du microshading va dessiner des micros points pour reconstituer vos sourcils. Avec ce procédé, l’encre est étalée au niveau externe de l’épiderme, ce qui rend la pratique moins douloureuse.

Ces deux techniques apportent du volume à vos sourcils, vous n’avez plus besoin de faire pousser vos cils.

Les étapes d’une séance de microshading

Même si le microshading est une pratique sans douleur, il est vraiment important de s’y préparer.

La préparation

Sachez qu’une séance de microshading dure entre une ou deux heures. Alors, aménagez votre emploi temps pour un résultat parfait. Quand la praticienne vous prend en main, elle va vous poser quelques questions sur vous et votre peau.

Avant la pigmentation, la tatoueuse souhaite savoir l’effet voulu et applique une crème anesthésiante, une heure avant. Ensuite, elle va tracer les lignes de vos sourcils selon la forme du visage.

Le remplissage de vos sourcils

Pour dessiner les traits de vos sourcils, la praticienne utilise un démographe à aiguille. Avec son stylo, elle intègre le pigment semi-permanent sous la peau. Point par point, elle veille à réaliser un effet plus harmonieux.

Selon le rendu que vous cherchez, la micropigmentation des sourcils est plus épaisse et foncée quand elle pose son appareil. Ne vous inquiétez pas si la partie des sourcils présente des rougeurs. Elles s’estompent au bout de 2 à 3 jours.

Comme conclusion, la technique du microshading est parfaite pour redonner du volume et sublimer le regard au niveau des sourcils. Notez qu’il faut une à deux retouches par an. Si vous avez la peau foncée, pensez à le faire dès que l’encre s’estompe.