Vous vous souvenez très certainement de la participation de Cindy Poumeyrol à l’émission Koh-Lanta. Depuis, cette dernière s’est consacrée à sa famille.

Elle s’est d’ailleurs récemment confiée à propos de sa nouvelle grossesse, non désirée par son mari.

Cindy de Koh-Lanta se confie sur sa grossesse non désirée par son mari

Cindy a marqué les spectateurs lors de sa participation au jeu d’aventures

Diffusée depuis de nombreuses années maintenant, l’émission Koh-Lanta a vu défiler de nombreux candidats. Certains, comme Moundir ou encore Claude, ont marqué le programme et les téléspectateurs. C’est aussi le cas de Cindy qui n’a pas participé une fois à l’émission mais deux.

Si elle n’a jamais gagné, cette dernière s’est démarquée par sa bonne humeur et son sens de la stratégie. Depuis, la jeune femme a fondé sa famille. Avec son mari Thomas, ils ont eu deux enfants. Au mois de décembre, Cindy a annoncé être enceinte de leur troisième bébé. Une annonce qui n’était pas une si bonne nouvelle que ça pour son mari.

La jeune femme traverse une période difficile avec son mari

L’annonce de la grossesse de Cindy n’a pas été facile à vivre pour cette dernière. En effet, son mari ne voulait pas d’autre enfant. Il était même prêt à quitter la jeune femme. Pour ne pas le perdre, Cindy a envisagé sérieusement d’avoir recours à un avortement.

Mais, son désir d’avoir un autre enfant a été plus fort et elle a décidé de poursuivre sa grossesse malgré tout. Une séparation a même été considérée. Depuis, Thomas a pris du recul et s’est excusé. Seulement, Cindy a toujours l’impression qu’il n’est pas heureux de cette grossesse. Elle ne se sent pas complètement soutenue et ne le vit pas bien.

