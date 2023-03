Certains candidats ont marqué l’émission Koh-Lanta par leurs performances sportives. C’est notamment le cas de Claude Dartois qui a participé au programme plusieurs fois.

Ce dernier sera d’ailleurs prochainement à la tête d’une toute nouvelle émission.

L’ancien candidat de Koh-Lanta sera bientôt à la tête d’une nouvelle émission

Claude, un candidat emblématique du jeu d’aventures de TF1

Au cours des très nombreuses saisons du jeu d’aventures Koh-Lanta, certains candidats se font fait remarquer par le public. Parmi ces derniers, vous vous souvenez très certainement de Moundir ou encore de Clémence. Mais, vous n’avez pas non plus oublié Claude Dartois qui a participé à quatre saisons du programme.

Au fil de ses participations, ce dernier a brillé par ses performances sportives et par ses talents de stratège. Seulement, lors de sa dernière saison, sa réputation a été entachée par des accusations de tricherie. Ce dernier demeure tout de même un aventurier hors pair, toujours très apprécié par le public et les internautes.

L’aventurier sera très bientôt à la tête de sa propre émission

S’il est certain que Claude ne participera plus à Koh-Lanta, ce dernier ne compte pas retrouver dans l’anonymat pour autant. Ainsi, nous venons tout juste d’apprendre que ce dernier serait très prochainement à la tête de sa propre émission. Il s’agit d’un programme de survie que vous pourrez suivre uniquement sur la plateforme de streaming Netflix. L’émission devrait s’intituler, Le précipice.

Elle suivra des participants qui partiront au bout du monde pour réaliser des épreuves physiques. Après les accusations de tricherie dont il a été l’objet, il semble que Claude ait réussi à redorer son image. Pour le moment, nous ne connaissons pas encore la date de diffusion de ce nouveau programme.

Info : @Netflix recrute Claude Dartois pour animer sa nouvelle émission de survie baptisée #EdgeLePrécipice. Deux autres aventuriers de #KohLanta avaient été testés : Moundir Zoughari et Coumba Bouradji. pic.twitter.com/UX4Jl6Ua7b — Clément Garin (@clem_garin) March 8, 2023

Tout ce qui vous attend dans la suite du programme Koh-Lanta sur TF1

En attendant de pouvoir découvrir l’émission de Claude, vous pouvez suivre la nouvelle saison de Koh-Lanta, tous les mardis sur la chaine de télévision TF1. Si le talisman du feu sacré a déjà apporter de la nouveauté dans le programme, c’est loin d’être terminé.

En effet, les équipes jaune et rouge vont être mélangées pour créer deux nouvelles équipes complètement différentes. De quoi remettre complètement en cause les alliances de ce début d’aventure. Reste à savoir si les candidats vont rester fidèles à leur équipe de départ ou non. Vous allez pouvoir le découvrir très prochainement sur tous vos écrans.