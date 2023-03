Cette nouvelle saison de l’émission Koh-Lanta n’a pas fini de vous surprendre. En effet, le prochain épisode s’annonce très intense.

Dans ce dernier, les équipes vont être mélangées pour perturber encore un petit peu plus les stratégies mises en placer par les aventuriers.

Les équipes vont être mélangées dans le prochain épisode de Koh-Lanta

Une saison intense qui est placée sous le signe du feu sacré

Depuis plusieurs semaines, vous pouvez suivre le début d’aventure des vingt candidats de l’émission Koh-Lanta. Cette saison, aucun cadeau ne leur sera fait. La nouvelle règle du talisman sacré va mettre la stratégie au coeur du programme. En effet, les aventuriers ont le pouvoir de donner cet objet à quelqu’un de l’équipe adverse.

Pour le moment, trois candidats ont d’ores et déjà été éliminés. Le dernier en date n’est autre qu’Alexandre, considéré comme trop stratège par ses camarades. Désormais, c’est sa complique Élodie qui se retrouve sur la sellette. Dans l’équipe adverse ce sont les deux plus jeunes, Benjamin et Tania, qui agacent leurs coéquipiers.

Deux nouvelles équipes vont voir le jour dans le prochain épisode du programme

Mais, dans le prochain épisode du programme, tout va changer. En effet, à l’issue d’une nouvelle épreuve, un grand bouleversement va être annoncé aux aventuriers. Il se trouve que les équipes jaune et rouge vont prendre fin. Deux nouvelles équipes vont être constituées. Les aventuriers vont être mélangés.

De quoi permettre de nouvelles alliances mais aussi des trahisons. Reste à savoir si ces derniers vont rester fidèles à leur équipe de départ ou non. C’est une belle opportunité pour les aventuriers en danger. Ces derniers vont finalement peut être réussir à s’en sortir.

Une élimination surprise dans la suite de l’émission Koh-Lanta

Si deux nouvelles équipes vont être créées dans le prochain épisode de l’émission Koh-Lanta, ce n’est pas tout. En effet, une autre surprise attend les aventuriers qui ne va pas leur faire plaisir. Denis Brogniart va leur annoncer une élimination surprise. Celui qui arrivera dernier à l’épreuve de confort sera éliminé sur le champ. De quoi bouleverser complètement toute la mécanique du jeu.

Il est possible que les deux premiers soient les nouveaux capitaines des équipes. Ces équipes nouvellement formées devraient également avoir d’autres couleurs. Les aventuriers devront se séparer de leurs foulards rouges et jaunes. Ce prochain épisode de Koh-Lanta s’annonce donc riche en action et en rebondissements !