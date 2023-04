Les fans de Koh-Lanta se souviennent de Lola, ancienne participante originaire du nord de la France.

Sur son compte Instagram, la jeune femme a dévoilé être en couple avec un célèbre Youtubeur. De quoi faire réagir les internautes !

Une candidate qui a marqué les téléspectateurs de l’émission de TF1

Cela fait déjà de très nombreuses années maintenant que l’émission Koh-Lanta est diffusée sur la chaine de télévision TF1. Au cours de ces différentes éditions, vous avez pu faire la connaissance de plusieurs candidats. Certains vous ont certainement marqué plus que les autres. Ainsi, vous vous souvenez très certainement de Lola.

La jeune femme, originaire du nord de la France, avait réussi à aller loin dans l’aventure. Même si elle n’avait pas gagné, elle s’était attirée la sympathie des spectateurs. Depuis, cette dernière continue de vous faire partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Lola est très active sur son compte Instagram.

Lola officialise sa relation sur son compte Instagram

Jusqu’à présent l’ancienne candidate de Koh-Lanta était restée plutôt discrète à propos de sa vie privée, notamment sa vie amoureuse. Si des rumeurs lui ont prêté une relation avec Loïc, un ancien participant de l’émission, ce n’est pas avec lui que Lola est en couple. Cette dernière a trouvé l’amour dans les bras d’un célèbre youtubeur.

Au travers d’une vidéo, elle a dévoilé l’identité de l’homme de sa vie. La jeune femme est donc en couple avec le youtubeur Aziatomic. Ce dernier est un fan de sport qui adore se lancer de nouveaux défis. Un point commun qu’il partage avec Lola. Espérons que leur histoire d’amour continue.

Tout ce qui vous attend dans les prochains épisodes de Koh-Lanta sur vos écrans

Une nouvelle saison de Koh-Lanta bat son plein sur la chaine de télévision TF1. Ce qui est certain c’est que vous n’avez pas fini d’être surpris. En effet, la sortie de Martin pour blessure a entrainé le retour de Rudy dans l’aventure. Son arrivée a perturbé l’équipe rouge, déjà très affaiblie.

En attendant, la réunification approche déjà à grands pas. Les deux tribus ne vont bientôt n’en former plus qu’une seule. Reste à savoir si les aventuriers vont rester fidèles à leurs couleurs de départ ou si de nouvelles alliances vont se former. Vous en saurez plus mardi prochain sur la chaine de télévision TF1.