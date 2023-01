Si vous êtes impatient à l’idée de découvrir la troisième saison de la série, La chronique des Bridgerton, vous allez devoir prendre votre mal en patience encore un peu.

Mais, le spin off de la série commence à se dévoiler de plus en plus avec notamment la première image de Lady Danburry !

Le spin off de La chronique des Bridgerton commence à se dévoiler

Une première image de Lady Danburry jeune vient d’être révélée

Comme tout le monde, vous devez avoir vraiment hâte de savoir ce que vous réserve la série, La chronique des Bridgerton, pour sa troisième saison. Mais, vous devrez attendre encore plusieurs mois avant de le découvrir. Heureusement, nous avons une nouvelle qui devrait vous remonter le moral.

Ainsi, vous ne le savez peut être pas mais un spin off de la série va bientôt voir le jour. Ce dernier va raconter les jeunes années de la reine Charlotte. Il s’agit d’un programme romantique qui va mettre en scène ses premiers émois amoureux. Ainsi que sa rencontre avec le roi, son futur mari. Cette série va également vous faire découvrir la jeunesse de personnages que vous avez déjà pu voir à l’écran.

Une nouvelle image est d’ailleurs disponible. Cette dernière vous montre le personnage de Lady Danburry, quand elle était encore adolescente. Vous devrez également pouvoir y retrouver le personnage de Violette Bridgerton. Cette dernière ne sera pas encore la mère de famille que vous connaissez.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par shondaland (@shondaland)

La date de sortie du spin off de La chronique des Bridgerton sur nos écrans

Si le tournage de cette nouvelle série est terminé, nous n’en savons pas encore beaucoup plus à propos de sa date de sortie sur la plateforme de streaming Netflix. Nous devrions en apprendre davantage dans les semaines qui vont suivre. Mais, votre attente ne devrait plus être trop longue.

En effet, le spin off de la série, La chronique des Bridgerton, devrait arriver sur tous vos écrans d’ici le mois de mars ou avril prochain. En ce qui concerne la troisième saison du programme originel, ce dernier ne devrait pas sortir sur vos écrans avant l’été prochain si tout se passe bien. Pour le moment, le tournage est encore en cours.

Si vous aimez les séries romantiques comme ces dernières, cette année, vous pourrez également découvrir la série Virgin River saison 5 dont le tournage est déjà terminé depuis plusieurs semaines.