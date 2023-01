Présenté depuis 18 ans par Karine Lemarchand, le célèbre programme télévisé de M6 « L’amour est dans le pré », a peu à peu conquis un large public.

Le concept de l’émission est simple : aider chaque saison une poignée d’exploitants agricoles à trouver l’amour.

Tout savoir sur L’amour est dans le pré 2023

Suite à la diffusion d’un portrait de lui, chaque candidat peut être contacté au moyen d’un courrier. Parmi les différentes lettres reçues, l’agriculteur va devoir sélectionner celles qui l’ont le plus touché.

Au final, ce sont deux prétendant(e)s qui vont avoir l’occasion de séjourner à la ferme, dans le but de faire plus ample connaissance et plus si affinités…

Cette année, 14 candidats vont tenter de trouver l’amour grâce à l’émission.

Voici la présentation des différents participant(e)s

Tout d’abord, les candidats originaires de Bourgogne-Franche-Comté, avec à noter cette saison, le retour d’un habitué :

1- Julien, 42 ans. Cet éleveur de vaches laitières est toujours à la recherche de l’âme sœur. Ce candidat avait déjà participé à l’émission, en tant que prétendant, en 2015.

2- Perrine est quant à elle âgée de 26 ans. Cette jeune éleveuse d’escargots cherche celui qui saura l’aimer et lui faire oublier ses ennuis de santé.

3- David est pour sa part éleveur de vaches. Ce timide célibataire de 42 ans n’a jamais vécu en couple.

Ceux qui viennent de Nouvelle Aquitaine :

4- Joris est âgé de 34 ans, il exerce diverses activités dont l’arboriculture et le maraîchage. Ce célibataire, également pompier volontaire, n’a jusqu’ici pas eu l’occasion de vivre en couple.

5- Olivier a 56 ans. Lorsqu’il n’est pas occupé à soigner ses vaches et ses moutons, ce bon vivant aime sortir et faire la fête.

6- Agée de 35 ans, Anaïs est éleveuse de chèvres. Ayant vécu deux séparations, elle souhaite plus que jamais fonder un foyer.

7- À 60 ans, Christine est mère de 3 enfants, elle s’occupe d’un élevage canin. Séparée après 40 ans de vie commune, la sexagénaire souhaite refaire sa vie.

Les participants d’Auvergne Rhône-Alpes :

8- Éleveur de vaches laitières, Clément est un jeune homme plutôt réservé. À 26 ans, cet adepte de sport n’a pour le moment jamais été en couple.

9- À 46 ans, Roméo est producteur de fourrage. Cet homme qui a survécu à un accident de la route souhaite avancer et trouver sa moitié.

Ceux qui viennent de Provence-Alpes Côte d’Azur :

10- À 49 ans , Stéphane est célibataire depuis 3 ans. Ce papa d’une fillette de 10 ans est responsable d’un parc animalier.

11- Baptiste est âgé de 30 ans. En plus de s’occuper de sa petite fille, ce jeune père exerce plusieurs activités : il est à la fois lavandiculteur, éleveur de brebis et céréalier.

Pour le Pays de la Loire :

12- Charles est éleveur de vaches et céréalier. Témoin de l’accident qui a coûté la vie à sa mère, ce papa de deux enfants souhaite pouvoir se reconstruire auprès d’une compagne douce et aimante.

Originaire de Normandie :

13- À la fois polyculteur et éleveur de vaches, Patrice voudrait enfin connaître l’amour avec un grand A.

Et enfin, venant d’Île de France :

14- Du haut de ses 62 ans, Jean Paul est cette année le doyen de l’aventure. Céréalier sociable et enjoué, ce grand-père divorcé depuis 35 ans pense qu’il est temps pour lui de refaire sa vie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M6 (@m6officiel)

La date de diffusion de L’amour est dans le pré 2023

Ne ratez pas la première émission prévue pour le 30 janvier 2023 à 21h10 !

Cette date marquera le début de la nouvelle saison de « L’amour est dans le pré« . C’est à cette occasion qu’aura lieu la présentation de la première moitié des candidats, grâce à une série de portraits. La deuxième moitié sera quant à elle diffusée le 6 février 2023, même heure, même chaîne !