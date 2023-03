Ancien candidat emblématique de l’émission, L’amour est dans le pré, Thierry a connu de nombreuses déceptions amoureuses.

Mais, les choses semblent aller mieux pour l’agriculteur. Ce dernier est à nouveau en couple et semble très heureux avec sa nouvelle compagne.

Thierry de L’amour est dans le pré est à nouveau en couple

Un candidat qui a marqué le programme par sa forte personnalité

Depuis de nombreuses années maintenant, vous pouvez suivre le programme L’amour est dans le pré sur la chaine de télévision M6. Présenté par Karine Lemarchand, ce programme réalise toujours d’excellentes audiences. Chaque année, il est très attendu par les téléspectateurs. Certains candidats ont d’ailleurs marqué l’émission et le public.

Parmi ces derniers, vous vous souvenez certainement de Thierry. L’agriculteur est notamment devenu célèbre pour son expression « coquin de sort ». Malheureusement, Thierry n’a pas trouvé l’amour lors de sa participation à l’émission. Depuis, il a enchainé les déceptions amoureuses. Il a eu beaucoup de mal à s’en remettre et à aller de l’avant.

Thierry semble avoir trouvé l’amour pour de bon cette fois

Heureusement, les choses semblent aller beaucoup mieux pour Thierry. Ainsi, ce dernier s’est confié à propos de sa vie amoureuse dans RMC Story. L’agriculteur n’est plus un coeur à prendre. En effet, Thierry est désormais en couple. Il est très heureux avec sa nouvelle compagne. Cette dernière se nomme Claudine.

Elle est âgée d’une soixantaine d’années et vit en Bretagne. Si nous ne connaissons pas encore son visage, cette relation semble faire beaucoup de bien à Thierry. Ce dernier est apaisé et épanoui. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que leur histoire fonctionne sur le long terme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RMC Story (@rmcstorytv)

L’émission L’amour est dans le pré sera bientôt de retour sur vos écrans

Vous devez être impatient à l’idée de pouvoir découvrir la prochaine saison de L’amour est dans le pré sur vos écrans. Les portraits des agriculteurs et des agricultrices de cette année ont déjà été diffusés. Le programme est donc en train d’être tourné en ce moment même.

Vous devrez patienter encore un petit peu avant de pouvoir regarder les nouveaux épisodes. Comme chaque année, l’émission sera certainement de retour aux environs de l’été prochain sur la chaine de télévision M6. Vous pouvez alors vous attendre à une diffusion entre le mois de juin et le mois de juillet. L’attente n’est plus très longue et devrait passer vite.