Depuis deux semaines, vous pouvez découvrir les portraits des candidats de la nouvelle saison de L’amour est dans le pré.

Certains d’entre eux se démarquent déjà par leur forte personnalité. C’est notamment le cas d’Anaïs qui sait ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut pas.

Une candidate de L’amour est dans le pré demande un critère physique étonnant

L’émission est de retour pour une nouvelle saison pleine d’émotions

Cela fait des années maintenant que vous pouvez suivre l’émission de rencontres, L’amour est dans le pré. Présentée par Karine Lemarchand, cette dernière est très appréciée des spectateurs de la chaine M6. Comme son nom l’indique, cette dernière aide des agriculteurs et des agricultrices à trouver l’amour.

Une nouvelle saison est d’ailleurs en cours de production. Ainsi, vous avez d’ores et déjà pu découvrir les portraits des candidats que vous allez suivre cette année. Ces derniers présentent tous des profils variés. De quoi vous réserver de beaux moments, à la fois drôles et sensibles !

Anaïs sait très bien ce qu’elle recherche chez un homme

Lundi dernier, vous avez eu la chance de découvrir les portraits de plusieurs nouveaux candidats. Parmi ces derniers, une jeune femme a retenu l’attention des téléspectateurs. Il s’agit d’Anaïs, âgée d’une trentaine d’années, cette dernière élève des chèvres. Elle a alors décrit à Karine ce qu’elle recherchait chez un homme.

On peu dire que l’agricultrice sait très bien ce qu’elle veut. Ses relations passées l’ont aidées à déterminer ce dont elle avait réellement besoin. En ce qui concerne le physique, la jeune femme a beaucoup fait rire les spectateurs. Anaïs n’est pas très exigeante. Elle souhaite seulement rencontrer un homme qui a des cheveux ! Un critère qu’elle ne devrait pas avoir trop de mal à trouver.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 6play (@6play)

La suite de L’amour est dans le pré arrive bientôt sur vos écrans

Ces deux dernières semaines, vous avez d’ores et déjà pu faire connaissance avec les agriculteurs de cette nouvelle saison. Seulement, pour le reste, vous allez devoir attendre encore un peu. C’est désormais aux téléspectateurs d’écrire aux participants qui les intéressent.

Pour découvrir l’ouverture des courriers et les rencontres avec les agriculteurs, vous devrez patienter quelques mois de plus. Comme chaque année, le programme sera de retour sur vos écrans aux environs de l’été prochain. Chaque lundi soir vers vingt et une heures, vous pourrez découvrir une nouvelle émission à la ferme.