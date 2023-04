S’il y a bien une coupe de cheveux que vous verrez partout au printemps, c’est le carré effilé.

Cette dernière sera très à la mode tout au long de la saison. De quoi vous donner envie de couper vos cheveux sur le champ.

Le carré effilé est la coupe de cheveux que toutes les femmes tendances vont adopter

Au printemps, les coupes courtes seront partout

Si les cheveux longs étaient très à la mode cet hiver, c’est sur le point de changer. En effet, si vous voulez être tendance au printemps, vous allez devoir abandonner votre coiffure de sirène. Ce sont les coupes courtes qui seront en vogue cette saison. Rassurez vous, vous ne serez pas obligée de vous raser la tête pour autant.

Une fois encore, c’est le carré que vous verrez partout. C’est coupe indémodable sera la star de la saison printemps été. Beaucoup de stars et d’influenceuses beauté ont d’ores et déjà décider d’adopter cette coupe de cheveux. Il ne vous reste plus qu’à faire de même.

Vous allez craquer pour le carré effilé cette saison printemps été

Vous savez désormais que le carré sera la coupe de cheveux la plus prisée de la saison printemps été. Mais, vous ne pourrez pas adopter n’importe quel carré pour autant. Cette saison, le carré se porte plutôt court, au niveau du menton. S’il peut être porté droit, la coupe de cheveux la plus tendance sera celle du carré effilé.

De quoi donner une petite touche d’originalité à votre coiffure. C’est une coupe idéale pour les femmes qui manquent de volume et qui ont envie d’un petit peu plus de structure. Vous pourrez même ajouter une frange. Avec ce carré effilé, vous ne passerez pas inaperçue.

Quelques conseils pour coiffer votre nouvelle coupe de cheveux

Maintenant que vous êtes prête à couper vos cheveux et à opter pour le carré effilé, il vous reste encore à réussir à vous coiffer une fois de retour à la maison. Heureusement cela ne sera pas trop difficile. Si vous avez les cheveux lisses, vous n’aurez qu’à donner un coup de brosse.

Sinon, vous pourrez réaliser un brushing et coiffer vos mèches rebelles avec votre lisseur. Il est vrai que le carré effilé se porte plutôt lisse. Mais, vous aurez aussi la possibilité de le porter ondulé ou bien même bouclé en fonction de la nature de vos cheveux.