Pour le plus grand bonheur des fans, la date de sortie de la suite de la série, Manifest saison 4 partie 2, commence enfin à se dévoiler.

Malheureusement, cette dernière ne sera pas encore pour tout de suite. Il va falloir patienter encore un petit peu.

La date de sortie de la série, Manifest saison 4 partie 2 se dévoile

Un final qui est très attendu par les abonnés de la plateforme Netflix

Cela fait un petit moment maintenant que vous attendez de pouvoir découvrir les derniers épisodes de la série Manifest sur la plateforme de streaming Netflix. Malheureusement, vous devoir attendre encore quelques mois de plus. Cette seconde partie va marquer la fin de la série.

De quoi espérer obtenir des réponses à toutes les questions que nous nous posons. La date fatidique se rapproche et les passagers ne savent pas encore comment faire pour y survivre. D’autant plus que s’ils échouent, ils ne seront pas les seuls à mourir. Le sort de l’humanité se trouve entre leurs mains. Angela ne va pas leur faciliter la tâche. La jeune femme a sombré dans la folie depuis qu’elle a kidnappé Eden. Elle compte bien la récupérer.

Elle est devenue extrêmement puissant. Cette dernière a la capacité de créer de deux appels intérieurs. La famille Stone va devoir être plus vigilante que jamais. Ces derniers épisodes seront particulièrement difficiles pour Michaela. La jeune femme aura beaucoup de mal à se remettre du sacrifice d’Ezekiel. Heureusement, son ex Jared sera présent pour l’épauler et la réconforter.

La date de sortie de la suite de la série, Manifest saison 4 partie 2, sur tous nos écrans

Même si nous ne connaissons pas encore tout à fait la date de sortie de la seconde partie de la quatrième saison de Manifest, nous avons de nouvelles informations à vous dévoiler. En effet, cette dernière commence à se préciser.

#manifest saison finale partie 2, faisons le point à ce jour de publication 😉 Il reste 10 épisodes à diffuser sur netflix pour clôturer la série sauvée par la plateforme et nos sources bien informées nous prédisent une sortie à partir de juin 2023 sur la SVOD… pic.twitter.com/isIdUdYLE4 — Fans de Netflix (@Fans2Netflix) March 9, 2023

Il est possible que la date de diffusion corresponde avec la date fatidique évoquée dans le programme. Cela signifierait donc que les derniers épisodes de Manifest seraient disponibles sur la plateforme de streaming Netflix au début du mois de juin prochain.

D’ici là, au mois d’avril, vous allez également pouvoir découvrir les derniers épisodes de la série Firefly Lane saison 2 sur tous vos écrans. De quoi mettre un point final aux aventures de Kate et de Tully. Ce final s’annonce d’ores et déjà riche en émotions.