Pour être tendance cette saison, vous devrez absolument vous laisser séduire par le Messy Bob. Il s’agit de la nouvelle coiffure que vous verrez bientôt sur toutes les têtes.

Facile à porter et à entretenir, il se trouve que cette dernière a tout pour plaire !

Le Messy Bob est la coiffure que toutes les femmes vont porter cette saison

A quoi ressemble cette nouvelle coiffure tendance exactement ?

Maintenant que les vacances d’été sont terminées, vous allez pouvoir prendre soin de vos cheveux qui présentent des fourches. Il faut dire que ces derniers ont été mis à rude épreuve pendant la saison estivale. Si bien que vos pointes et vos longueurs ont grand besoin d’un petit rafraichissement.

C’est donc le moment idéal pour vous décider et couper vos cheveux ! Vous pourrez alors en profiter pour adopter la coiffure la plus tendance du moment. Si vous vous intéressez un petit peu à l’univers de la beauté, vous en avez sans doute déjà entendu parler.

Il s’agit alors du Messy Bob. Ce carré très particulier va arriver un petit peu en-dessous des oreilles, à hauteur de votre menton. Il se caractérise alors par son aspect flou et décoiffé.

Vous l’aurez compris, ce n’est pas une coupe de cheveux que vous devrez lisser ou brusher tous les matins, c’est même plutôt le contraire. Il ne vous reste plus qu’à sauter le pas et à dire adieu à vos longueurs pour être la plus tendance de la saison.

Si vous êtes convaincue et que vous en avez marre de vos cheveux longs, vous devez alors vous demander comment faire pour adopter cette coupe. Tout d’abord, vous devez savoir que cette dernière ira à toutes les formes de visage mais aussi à toutes les textures de cheveux.

Si vous avez les cheveux ondulés ou bouclés, il vous suffira de laisser sécher vos cheveux naturellement. Si vous avez les cheveux fins ou lisses, vous devrez leur donner un petit peu de matière et de texture. Pour ce faire, vous pourrez utiliser un spray à base d’eau salée ou bien un petit peu de laque. N’hésitez pas à réaliser quelques ondulations au fer pour vous aider.

Le matin, vous aurez simplement besoin de remettre vos cheveux en place. Votre Messy Bob ne vous demandera plus plus de cinq petites minutes tous les matins. De quoi vous faire gagner un temps précieux !