Le régime banane pour mincir est une technique récente qui a été inventée par la pharmacienne japonaise nommée « Sumiko Watanabé ». Cette technique suit le principe de la monodiète en favorisant la consommation de la banane. Mais est-ce une méthode vraiment efficace pour perdre du poids ? Dans cet article, trouvez la réponse à cette question.

Selon nos recherches, le régime banane vous aide à perdre entre 2 à 3 kilos par semaine. En effet, la lipase contenue dans ce fruit favorise la combustion de la graisse, ce qui facilite la perte du poids. Aussi, lorsque vous remplacez les aliments destinés au petit-déjeuner (viennoiseries, céréales, etc.) qui comportent du gras et du sucre par la banane, vous réduisez vos calories. Et en conséquence, vous perdez votre poids car votre organisme produit moins de calorie qu’il n’en utilise.

Mais le régime banane pour maigrir limite également les grignotages car la banane apporte une grande sensation de satiété. Grâce aux nutriments qu’elle contient (fibres, vitamine B, potassium, etc.) elle ne risque aucune carence. De plus, ce régime est facile à mettre en place car il convient à tous les budgets.

Le régime banane pour mincir consiste à consommer uniquement de la banane en première partie de la journée. Ainsi, vous allez donc manger de la banane au petit déjeuner, en collation avant de prendre votre repas à midi.

Les règles à suivre

Pour réussir votre régime, voici quelques règles à absolument respecter :

La banane doit être le seul aliment que vous mangerez avant votre déjeuner .

Vous pouvez manger votre banane cuite ou cru selon vos préférences. Cependant, il ne faut jamais le mélanger à du sucre ou de la matière grasse.

N’oubliez pas de boire de l’eau dans la journée.

Vous ne pouvez plus manger après 20 h du soir.

Pour un régime efficace, votre déjeuner et votre dîner doivent être composés d’aliments équilibrés . D’ailleurs, en adoptant une alimentation équilibrée, il est possible de dégraisser son ventre en une semaine .

La durée du régime

Tout d’abord, sachez qu’il s’agit d’un régime express. En effet, il dure entre 3 à 12 jours. Mais rien ne vous empêche de le suivre sur le long terme si vous souhaitez atteindre un objectif plus élevé dans votre perte de poids. Aussi, vous pouvez l’associer à d’autres techniques d’amincissement tel que la pratique du sport par exemple. Mais vous pouvez aussi alterner jeûne intermittent et régime banane.

A noter que ce régime est interdit chez les personnes qui souffrent d’intolérance au glucose, de diabète type 1 et 2, chez les femmes enceintes et allaitantes.

Quels sont les aliments à favoriser pendant son régime banane pour mincir ?

Pour perdre du poids rapidement, priorisez la consommation de légumes et les fruits. Vous pouvez aussi manger des œufs, des poissons, des légumineuses, des substituts de viande à base de soja et de tofu, etc.