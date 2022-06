Les mains sont souvent exposées à des gerçures ou et d’autres maux durant l’hiver. Maintenant que le froid intense de l’hiver est passé, il est temps d’en prendre soin.

Découvrez dans ce qui suit toutes nos astuces pour éviter les mains gercées.

Les mains gercées : les signes qui ne trompent pas

Les mains gercées sont caractérisées par des rougeurs, des boutons, des plaques ou de sécheresse sur les doigts et la paume. Ce n’est pas tout, ces maux s’accompagnent aussi de sensations d’inconfort, notamment des démangeaisons, inflammations ou tiraillements.

Il n’est pas toujours facile de savoir pourquoi votre peau est gercée. Parfois, c’est à cause d’une allergie spécifique, ou parce que vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas.

D’autres fois, cela peut être dû à quelque chose d’aussi simple que de porter des gants trop longtemps ou d’utiliser des savons durs sur votre peau.

Les astuces naturelles pour prévenir les mains gercées

Malgré le froid de l’hiver, il est possible d’éviter que ces mains gercent.Le plus simple pour ce faire est d’utiliser des huiles végétales comme celle de jojoba, de baobab, d’argan. De plus, elles constituent aussi les astuces pour prendre soin d’une peau sensible.Voici plus de détails quant à leur action !

Huile de jojoba

L’huile de jojoba est un excellent hydratant, car elle peut pénétrer dans les couches profondes de la peau et agir comme une barrière pour emprisonner l’humidité. Ceci est particulièrement utile pour les personnes ayant les mains sèches ou gercées.

Huile de baobab

L’huile de baobab est une huile naturelle et biologique qui contient de nombreux nutriments tels que la vitamine A, C, E et des acides gras essentiels. Ces composants en font d’elle un remède efficace contre les mains gercées.

Huile d’argan

L’huile d’argan est un hydratant naturel qui peut prévenir les mains gercées. Il contient des antioxydants, qui aideront à prévenir le dessèchement de la peau. Qui plus est, l’huile d’argan seule suffit pour pallier votre problème.

Les bonnes habitudes à adopter pour éviter des mains gercées

Connaître les remèdes naturels pour prévenir ces maux typiques de l’hiver ne suffit pas pour éviter les mains gercées. En fait, vous devez également adopter certaines habitudes. Et découvrez en même temps les 5 recettes naturelles pour soulager les démangeaisons sur la peau.

Que faire au quotidien pour prévenir les mains gercées ?

Les habitudes que vous êtes tenus d’entreprendre comprennent le fait de (d’) :

toujours garder vos mains propres et sèches ;

éviter les irritants tels que le savon et les détergents ;

porter des gants lors de la manipulation de produits chimiques ou de produits de nettoyage.

Quels soins hydratants et protecteurs adoptés ?

La peau de nos mains est fine et sensible aux influences extérieures, elle nécessite donc des soins particuliers pour la garder en bonne santé.

Les soins hydratants aident à maintenir l’hydratation naturelle de la peau, préviennent et réduisent les gerçures.

Et les soins protecteurs, de leur côté, consistent à appliquer une crème qui protège contre les agressions extérieures telles que l’eau ou les substances chimiques.