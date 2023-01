Les couleurs de cheveux tendance changent constamment, mais certaines restent plus populaires que d’autres. Cette année, on a vu une augmentation de la demande pour des couleurs de cheveux naturelles et des reflets subtils.

Les couleurs miel et caramel sont particulièrement populaires et apportent une touche de chaleur à n’importe quelle coupe de cheveux.

Voici les couleurs de cheveux tendance printemps – été 2023

Le blond foncé comme une des couleurs tendance

Le blond foncé, aussi connu sous le nom de « bronde », est une autre couleur de cheveux tendance cette année. Ce mélange de brun et de blond apporte de la profondeur et de la dimension à n’importe quelle coiffure. Le blond vénitien, qui est un blond doré avec des reflets cuivrés, est également très populaire. De même que le blond Targarien va cartonner cette année.

Les cheveux roses et violettes

Les cheveux de couleur violines, roses et violettes ont également été très en vogue ces dernières années. Ces couleurs permettent de créer un look audacieux et créatif et sont particulièrement populaires auprès des jeunes. Si vous êtes à la recherche d’un look plus discret, vous pouvez opter pour des mèches roses ou violettes subtiles.

Le roux sera tendance ce printemps

Le roux, qui a connu un regain de popularité ces dernières années, est également une option pour ceux qui cherchent à ajouter de la couleur à leurs cheveux. Les teintes de roux vont du cuivre au vin rouge en passant par l’orange brûlée, il y en a pour tous les goûts.

Le noir corbeau comme une des couleurs tendance

Il y a aussi eu une augmentation de la demande pour les couleurs de cheveux noires et corbeau. Ces couleurs sont idéales pour ceux qui cherchent à ajouter de la profondeur et de l’intensité à leur look. Elles sont particulièrement adaptées aux teints clairs et apportent une touche de mystère et de sophistication.

Les couleurs de cheveux grises et argentées

Enfin, les couleurs de cheveux grises et argentées ont également été très populaires ces dernières années. Ces couleurs sont idéales pour ceux qui cherchent à ajouter de la texture et de la dimension à leur coiffure. Elles sont particulièrement adaptées aux personnes ayant des cheveux blancs ou gris naturels et apportent une touche de modernité à n’importe quel look.

En résumé, il y a de nombreuses couleurs de cheveux à la mode en ce moment, allant des couleurs naturelles aux couleurs plus audacieuses. Que vous cherchiez à ajouter de la couleur à votre look ou à opter pour un look plus discret, il y a une couleur de cheveux qui conviendra à vos besoins et à votre style.