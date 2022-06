L’extension cils 2D est une technique qui consiste à donner un volume supplémentaire aux cils. Elle double en général le volume naturel.

Il est nécessaire de connaître la procédure à suivre pour aboutir à l’effet recherché. Voici les étapes pour réussir ce type d’extension cils.

La préparation avant l’extension cils 2D

Les yeux sont des organes fragiles et sensibles. Avant de procéder à l’extension des cils 2D, il est nécessaire de les démaquiller et de les laver avec un shampoing pour cils. En effet, les yeux ont besoin d’être parfaitement propres. La technicienne prépare ensuite les éventails ou les bouquets de cils 2D selon votre demande. Ils adhèrent à la taille, la longueur et l’épaisseur de votre choix.

La procédure d’application lors de l’extension cils 2D

Après le choix des cils, passez au collage proprement dit. Cette étape exige une extrême attention, vu que la pose des cils peut prendre jusqu’à 1h30. Elle peut même durer plus pour un travail plus sophistiqué. Le système de l’extension cils 2D est semblable à l’extension cils russe, à la différence que cette dernière applique 3 à 15 extensions pour un cil naturel.

Le travail d’extension sur les cils naturels

Appliquez les bouquets de cils sur les cils naturels pour un essai. Les rapprocher pour apporter une direction uniforme des cils. Aussi, évitez les espaces visibles entre les cils pour faire plus naturel. Les extensions doivent marier le niveau des cils naturels. Il faut savoir que le bouquet ou l’éventail de cils comporte 2 cils artificiels.

Le collage des cils

Avant le collage, utilisez des coussinets ou des rubans pour cils. Ces accessoires de séparation évitent les 2 rangées de cils de se coller. L’objectif est d’obtenir un résultat de travail garanti sans danger. Appliquez la colle sur les éventails et collez au niveau de chaque cil naturel. Il faut quelquefois 200 extensions par œil, selon votre volume de cils naturels.

Le brossage des cils

Après le collage, les cils sont peignés avec un goupillon, ou une brosse conçue pour le soin. La brosse du mascara fait aussi l’affaire. Le brossage des cils devient un soin à part entière. C’est pour garder leur mise en forme et faire pousser ses cils naturels. Il est utile chaque matin pour le coiffage de vos cils. Le soir, il est indispensable après leur démaquillage.

Procéder à la correction si nécessaire

La correction s’effectue par l’intermédiaire du brossage. Il est utile d’utiliser un miroir à cils pour corriger les défauts d’écart. Il n’est pas nécessaire de recourber ses cils. Utiliser le recourbe-cils est d’ailleurs déconseillée. La professionnelle dit de choisir une longueur de cils plus inférieure aux cils naturels. La différence de longueur ne se remarque pas dans ce cas.