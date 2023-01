Ces dernières années, la tendance est clairement aux tatouages. De nombreuses personnes en portent pour le style ou pour rendre hommage à un proche. Mais les spécialistes du tatouage affirment qu’il ne faudrait pas en mettre sur toutes les zones du corps.

Vous le savez, il est important de ne jamais se décider sur un coup de tête. Quelles sont alors les parties du corps à éviter pour les tatouages ? Il vous suffit de poursuivre cette lecture pour les découvrir.

Les chevilles et les tibias

Les chevilles et les tibias sont des parties du corps à éviter pour les tatouages. Ce sont des zones qui subissent le frottement constant des chaussures. Les couleurs ont donc souvent tendance à vite se ternir.

En plus, la douleur ressentie est extrêmement forte. Cela ne vaut pas la peine. Mais si vous tenez à le faire, il vaut mieux opter pour un tatouage semi-permanent ou éphémère. Il fait moins mal et est inoffensif par rapport à celui permanent.

La cage thoracique est à éviter pour les tatouages

Les tatouages sur la cage thoracique sont un véritable chef-d’œuvre. Ils sont extrêmement beaux et élégants. Par contre, c’est tellement douloureux qu’il est conseillé de ne pas essayer.

De même, la cicatrisation peut prendre plus de temps. En effet, pour les femmes, elle est plus longue, car elles portent un soutien-gorge au quotidien. Cette partie du corps est donc sujette à des irritations constantes.

Les mains et les doigts

Au nombre des autres parties du corps à éviter pour les tatouages, il faut citer les mains et les doigts. Certes, un grand nombre de personnes se font tatouer à ces endroits. Cependant, selon les médecins et les tatoueurs, vous risquez de regretter cette décision.

Que vous ayez prévu de vous faire tatouer les doigts ou les mains, rappelez-vous que ces zones sont ouvertes. De ce fait, elles sont fréquemment exposées au soleil. Or, les rayons UV effacent l’encre sur l’épiderme plus rapidement. De plus, les tatouages sur le côté des doigts sont éphémères. Ils disparaissent au moment de la cicatrisation.

Les coudes sont à éviter pour les tatouages

Une des parties du corps à éviter pour les tatouages est le coude. Les encres ne sèchent pas facilement à cet endroit. En effet, la peau y est très épaisse et subit plusieurs agressions extérieures. Par conséquent, il apparaît clairement que le tatoueur devra se servir de l’aiguille plus longtemps pour cette zone.

De surcroît, les tatouages réalisés sur les coudes nécessitent une bonne hydratation. Sans cela, l’encre risque de disparaître assez rapidement. Songez alors à utiliser une crème réparatrice à base de vitamine E ou d’Aloe vera.

Le visage

Le visage est une partie de la peau très sensible avec plusieurs terminaisons nerveuses. Une séance de tatouage sur cet endroit peut alors vite virer au cauchemar. Le résultat obtenu ne restera visible que pendant 2 à 3 ans. En toute honnêteté, aimeriez-vous souffrir autant pour un tatouage permanent qui disparaîtra très vite ?

Mais si vous décidez de le faire, n’oubliez pas d’utiliser quotidiennement une lotion écran solaire pour le massage de la zone. Cette crème garantira une bonne hydratation et une bonne protection de votre peau.