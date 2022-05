Actuellement, les gens deviennent de plus en plus audacieux quant à l’emplacement de leur tatouage. C’est pourquoi les tatouages sur les doigts ont particulièrement la côte en ce moment. Mais est-ce vraiment une bonne idée de le faire ? Découvrez la réponse tout de suite !

Tatouages sur les doigts : qu’est-ce qu’il faut savoir ?

Les tatouages au niveau des doigts et des mains ont un rendu particulièrement fun, surtout avec la démocratisation du selfie miroir. Mais avant de décider où placer son tatouage, sur les doigts ou pas, découvrez d’abord tout ce qu’il faut connaître concernant cet emplacement.

Les tatouages sur les doigts font mal, très mal même

Les tatouages sur les doigts sont une tendance de plus en plus populaire dans le monde de l’art corporel. Ils sont un moyen très simple et indolore de se faire tatouer. Cependant, ils peuvent s’avérer très douloureux s’ils sont effectués sans précaution. Vous pourriez ressentir une gêne lorsque vous vous faites tatouer les doigts. Ils sont si proches des os et des articulations, ce qui peut causer des douleurs aux doigts ou aux mains après la procédure.

Ces tatouages exigent beaucoup de soins et de retouches

Les tatouages sur les doigts sont permanents, ce qui signifie qu’ils nécessitent beaucoup de soins et de retouches. Il existe de nombreuses façons de le faire, mais la plus populaire consiste à utiliser des produits de soin pour tatouage. Ces produits aident à s’assurer que l’encre reste en place plus longtemps et ne s’estompe pas trop rapidement. Ils aident également à la guérison, qui est une partie importante de l’entretien du tatouage.

Il y a de nombreux risques que les tatouages ne soient pas parfaits

Les tatouages sont une forme d’expression. Ils peuvent être un moyen pour les gens de montrer leur personnalité. Cependant, il existe de nombreux risques que les tatouages ne soient pas parfaits. C’est pourquoi avant de se lancer, bien choisir son tatouage reste nécessaire. En fait, les tatouages des doigts sont généralement petits, faits à l’encre noire. Et ils peuvent être dessinés sur n’importe quelle partie des doigts ou des mains.

Est-ce une bonne idée ou pas de mettre des tatouages sur les doigts ?

Sachant tous les points précités concernant les tatouages sur les doigts, il faut reconnaître que cet emplacement n’est pas vraiment l’idéal. De plus, les tatouages sur cet emplacement pourraient nécessiter un tattoo cover up, notamment si vous l’avez fait sur un coup de tête.

Ils risquent en effet de poser problème selon votre orientation professionnelle, à savoir si vous devez être en relation permanente avec des clients, des fournisseurs ou des associés.

Mais ne désespérez pas, parce que ce n’est pas interdit non plus, notamment si vous avez déjà peser le pour et le contre. Juste des petits conseils :

choisissez bien votre tatoueur,

misez sur la simplicité.

En fait, la plupart des tatoueurs ne sont pas très adroits à cet emplacement. Et d’autres ne souhaitent tout simplement pas le faire. Et pour ce qui est du fait de rester simple, cela garantit la durabilité et la clarté de votre tatouage.