Un tatouage est censé immortaliser un moment important de la vie. Pourtant avec le temps, certains sont devenus une lassitude ou un regret. Vu qu’un tatouage est tracé avec de l’encre indélébile, un tatouage raté doit être revisité. La technique du cover up consiste à redessiner un nouveau motif sur l’ancien. Pour ceux qui souhaitent changer la couleur de leur peau tatouée, apprenez tout sur la technique du cover up ou comment recouvrir un tatouage raté ?

Un cover up, pourquoi ?

Quand vous avez fait un tatouage sur un coup de tête ou un coup de cœur, sachez que c’est une marque pour la vie. Un motif qui vous a plu à l’adolescence peut devenir une honte ou un regret à l’âge adulte. Avant de penser à le recouvrir, il est important de bien choisir son tatouage.

La plupart d’un cover up est dû à un gène parce qu’on grandit et le motif qu’on a tatoué devient un dessin ridicule. Pourtant, d’autres raisons plus logiques poussent les personnes tatouées à recourir à cette technique comme l’encre qui s’est ternie, un tatouage raté, un changement marquant ou pour oublier le passé…

Se débarrasser d’un tatouage est possible après quelques séances de laser. Néanmoins, le coût n’est pas à la portée de tout le monde. Alors, on fait recours à cover up. Cette technique est abordable et permet de mettre à jour son tatouage, si la personne n’a pas choisi de faire le choix d’un tatouage éphémère.

Le cover up consiste à recouvrir une peau tatouée par un nouveau dessin sans effacer le concept du tatouage.

Les étapes pour recouvrir un tatouage

Si votre tatouage n’est plus à jour à cause de différentes raisons, le cover up requiert également certaines conditions. En effet, pour recouvrir et effacer un tatouage, il faut que :

Le nouveau motif soit assez grand pour couvrir les tracés de l’ancien tatouage.

Ce motif soit plein ou à moitié, avec un effet de couleurs ou des effets d’ombre.

L’encre utilisée ait une teinte plus foncée afin que l’ancien dessin ne soit plus visible.

Quand vous avez partagé votre envie à votre tatoueur, le cover up est réalisé de la même manière qu’un tattoo normal. Il faut savoir qu’avec cette technique, l’encre doit s’incruster dans les dermes pour faciliter le recouvrement.

Un tatouage reste un tatouage…

Pour un cover up, il faut bien informer votre tatoueur pour éviter un deuxième regret. Pour cela, faites un petit briefing avec l’artiste afin qu’il puisse travailler en toute tranquillité.

Quand le recouvrement de votre ancien tatouage est fini, il faut respecter les mêmes consignes pour que le nouveau se cicatrise. Pour entretenir sa peau tatouée, il faut s’impliquer dans le nettoyage avec un savon et l’application de crèmes hydratantes. En effet, il ne faut pas oublier que les piqûres sont plus profondes.

De nos jours, les salons proposent des soins cicatrisant et hydratant plus efficaces et naturels. C’est une occasion de profiter des bienfaits des huiles essentielles à base de CBD ou de chanvre.