Aujourd’hui, se faire tatouer est devenu un moyen populaire de s’exprimer à travers son corps. Pour cette raison, vous devez impérativement réfléchir à la zone du corps à tatouer, surtout s’il s’agit du premier.

La cicatrisation, la douleur et l’exposition au soleil sont autant de facteurs à prendre en compte lors du choix de l’endroit. Vous aimeriez vous faire tatouer, mais vous hésitez quant à la partie du corps à choisir ?

Voici donc quelques suggestions de zones corporelles pour un premier tatouage réussi.

L’avant-bras idéal pour un premier tatouage

En raison de sa visibilité et de sa facilité de cicatrisation, l’avant-bras reste un emplacement très prisé pour les tatouages. C’est une zone charnue et relativement peu douloureuse, idéale pour les tatouages de taille moyenne ou grande. Pour ceux qui préfèrent un tatouage éphémère visible et peu imposant, l’avant-bras constitue également un excellent choix.

Le pied

Bien que rarement exploré pour les tatouages, le pied peut être très joli une fois tatoué. Cependant, gardez bien à l’esprit que cette région du corps est particulièrement sensible.

En effet, vous pourriez ressentir une grande douleur en vous y faisant un tatouage, en particulier sur les côtés et les orteils. De plus, la cicatrisation peut être plus longue et plus délicate à cet endroit. Cela est dû à la finesse de la peau et aux mouvements constants des pieds.

Le poignet

Cet emplacement est plutôt discret et idéal pour un premier tatouage. En fait, il est facile de cacher un tatouage réalisé sur cette partie du corps. Si vous désirez un tatouage mineur et discret, tel qu’un symbole de l’infini, le poignet est un endroit idéal.

En outre, cette zone est relativement indolore et cicatrise facilement. Elle est propice pour réaliser un tatouage de taille moyenne ou petite. Il n’est pas rare de voir un beau tatouage de fleur sur le poignet des femmes.

Le bas du dos pour un premier tatouage

Au nombre des zones corporelles pour un premier tatouage, le bas du dos est très prisé pour la réalisation de motifs féminins et sensuels. En effet, la peau de cette partie du corps est relativement épaisse et peu sensible. Quelles que soient les idées de tattoos graphiques , la douleur ressentie sur cette partie est moindre.

Cependant, il convient de souligner que les tatouages pour femmes réalisés dans le bas du dos sont soumis aux rayons UV. Ils peuvent aussi s’effacer avec le temps s’ils ne sont pas correctement protégés.

La hanche et les fesses

Votre hanche ou vos fesses sont des zones du corps à privilégier pour un premier tatouage. À ces emplacements, les tattoos dégagent plus de sensualité et de mystère. Ils vous permettent d’exprimer votre personnalité d’une manière artistique et personnelle tout en soulignant votre silhouette. Avant de prendre votre décision, assurez-vous de consulter un dermatologue, car les tatouages ne disparaissent pas du jour au lendemain.