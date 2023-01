Il existe de multiples façons d’enlever l’encre des tatouages sur la peau. Mais le retrait au laser est la méthode la plus efficace, et certainement la plus populaire. Bien que la plupart des gens connaissent l’existence du détatouage au laser, la confusion subsiste encore autour de son fonctionnement.

Vous avez déjà envisagé de faire enlever un tatouage au laser ? Continuez votre lecture pour obtenir toutes les explications nécessaires à une prise de décision éclairée.

Mode de fonctionnement

Contrairement à d’autres formes de détatouage, comme la chirurgie et la dermabrasion, le détatouage au laser élimine presque toutes les complications indésirables (les cicatrices, les infections etc…). Qu’il s’agisse d’un tatouage semi-permanent ou éphémère, vous pouvez recourir à cette méthode.

En effet, à l’aide d’un faisceau lumineux, le laser élimine les tatouages en faisant ressortir les couleurs des pigments dans le derme. Les faisceaux lumineux du laser sont absorbés par les pigments du tatouage, ce qui entraîne leur fragmentation. L’organisme (le système immunitaire) commence par absorber les morceaux de pigments avant de les éliminer.

Le type de laser le plus fréquemment utilisé est le Q-switch (lasers nanosecondes). Il génère des impulsions luminescentes dont la puissance de crête est extrêmement élevée. Il existe plusieurs types de lasers Q-switch, chacun émettant un spectre de couleurs unique à différentes longueurs d’onde.

Différents lasers pour différentes couleurs

Toutes les couleurs des tatouages ne peuvent être enlevées par le même laser. Chaque encre réagit à une longueur d’onde différente. L’encre noire et vert foncé sont les plus faciles à enlever. Les encres jaunes, violettes, turquoise et fluorescentes sont les plus difficiles à faire disparaître.

Cependant, les nouvelles technologies laser, comme le laser PicoSure (Q-switch), peuvent éliminer les tatouages colorés les plus tenaces en utilisant l’énergie photomécanique. Le laser PicoSure explose le pigment sans affecter les tissus environnants. Cette explosion brise l’encre en douceur, ce qui permet aux tatouages de s’estomper plus rapidement.

Utilisation d’écran solaire

Après avoir reçu un traitement au laser, la pigmentation au-dessus et autour du tatouage peut devenir plus foncée ou plus visible. En outre, l’exposition au soleil peut favoriser le développement de caillots et allonger le processus de guérison.

C’est pourquoi il est conseillé d’appliquer un écran solaire avant et après le détatouage au laser. Ainsi, les changements de couleur de votre peau sont atténués. Pour des raisons similaires, avant de faire enlever votre tatouage, attendez que votre bronzage cesse de s’enflammer.

Effets secondaires

Le traitement par laser s’accompagne d’une sensation de chaleur sur la zone tatouée, ce qui peut être douloureux pour certains. Toutefois, la douleur ne sera pas insupportable. Avant la procédure, votre spécialiste appliquera une anesthésie locale sur la zone de traitement.

Les effets secondaires du traitement au laser sont peu nombreux et pas particulièrement graves. Il s’agit, pour n’en citer que quelques-uns, de gonflements et de sensibilité cutanée. Toutefois, chez certaines personnes, on peut observer des caillots, des rides et une hyperpigmentation.

Recours au médecin ou au spécialiste réputé

Une consultation préalable avec un spécialiste qualifié est nécessaire pour évaluer votre tatouage. Quant au nombre et à la durée du traitement, ces informations dépendront de : l’âge, la taille ainsi que la quantité d’encre. Par ailleurs, les couleurs utilisés pour le tatouage comptent également.

En outre, notez que la couleur, le type de peau et la profondeur du pigment du tattoo affecteront également la technique d’élimination. Dans la plupart des cas, les traitements de détatouage au laser prennent environ 5 à 10 séances. Le spécialiste vous conseillera sur la durée de votre traitement.

Toutefois, pour vous assurer de recevoir un traitement et des soins appropriés, trouvez un dermatologue ou un centre de chirurgie esthétique réputé. Certaines cliniques de détatouage au laser peuvent enlever les tatouages décoratifs et les tatouages médicaux appliqués aux patients en radiothérapie. Elles prennent également en charge la micro-pigmentation du cuir chevelu et les tatouages cosmétiques.