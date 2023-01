Tout comme le dessin lui-même, choisir les zones corporelles pour placer votre dessin est un véritable casse-tête. Les tatouages ne sont pas seulement une mode contemporaine, ils sont une forme d’art séculaire.

Un tatouage peut être l’une des plus belles expressions de vous-même. Placé stratégiquement sur la peau d’une femme, il suscite intérêt et désir.

Vous aimeriez connaître les zones corporelles tendances pour se faire tatouer ? Le présent guide vous aide à les découvrir.

Intérieur du poignet

Des zones corporelles tendances pour se faire tatouer, l’intérieur du poignet vient au premier rang. Et c’est tout à fait mérité, car c’est l’endroit idéal pour l’encrage ! Pas très douloureux, facile à cacher (avec des bracelets ou une montre), relativement rapide à guérir et très élégant.

En revanche, le revers de la médaille est qu’il ne convient qu’aux petits motifs de tatouage. Il est idéal pour les noms ou les initiales de vos proches. Si vous recherchez un emplacement plus original, vous devriez plutôt choisir un autre endroit.

La cheville

Pour ne point risquer de paraître dévergondée, la cheville est l’une des zones corporelles tendances pour se faire tatouer. Motif d’un petit bracelet de cheville dissimulable ou un dessein remontant le long de la jambe ?

Ce style et cet emplacement particuliers offrent plusieurs possibilités. Aussi délicats qu’ils puissent paraître, les tatouages de cheville sont superbes sur les hommes et les femmes. De plus, ils peuvent facilement être créés pour fonctionner avec une variété d’éléments esthétiques et de design.

Derrière l’oreille

Un petit tatouage derrière l’oreille est extrêmement beau et ajoute une touche supplémentaire à votre personnalité. De la même manière qu’il peut cacher une cicatrice, vous pouvez également facilement le cacher derrière vos cheveux si nécessaire. C’est un endroit doux et tendre, deux caractéristiques féminines classiques.

Il est vrai que vous devrez tenir compte de la taille et des détails puisque la zone est si petite. Mais c’est un endroit idéal si vous voulez quelque chose de significatif, qui ne soit pas super grand. Les tatouages réalisés sur cette zone peuvent facilement attirer les regards.

Le haut du dos ou la nuque

L’un des emplacements les plus prisés pour un tatouage est la nuque, juste là où commence la moelle épinière. La sensibilité à la douleur peut être plus élevée à cet endroit, car le tatouage touche directement la colonne vertébrale. Mais si vous pouvez supporter la douleur, vous avez trouvé un meilleur endroit tendance pour vous faire tatouer.

L’épaule

Superbe tatouage, très féminin. Le tatouage d’épaule est bon pour les images, le tribal, les scripts. La bonne nouvelle est qu’il peut être facilement caché sous un t-shirt ou même, selon le motif, sous des t-shirts sans manches. La mauvaise nouvelle est que sur l’épaule, il n’y a pas beaucoup de coussin pour l’aiguille, alors soyez sûr que ça va faire mal.

Le biceps intérieur

Vous cherchez la partie idéale pour faire un tatouage mignon pour les femmes ? Sache que le biceps intérieur est devenu maintenant une zone très iconique. En effet, de nombreuses célébrités choisissent depuis peu cette partie du corps plutôt pour réaliser leurs tatouages encrés.

Sur cette même, il est possible de se faire encrer une phrase plus longue ou une petite phrase. Les couleurs blanches, rouges, jaune et violet sont les meilleures encres que vous pourrez choisir. Au travail, c’est plus facile à cacher que le tatouage de l’intérieur du bras. Cependant, il faudra quand même mettre des manches plus longues.

L’épaule supérieure

C’est la dernière tendance sexy en matière de tatouage. Le tatouage sur l’omoplate est parfait pour les tatouages d’écriture, comme les noms ou les phrases. Le tatouage de l’épaule supérieure sera cependant douloureux, car la zone est plus osseuse. Mais l’effet en vaut la peine : il est élégant, original et beau