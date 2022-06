Des traces ineffaçables d’évènement que vous souhaitez oublier persistent sur votre corps ? Vous cherchez désespérément à les camoufler ? Vous souhaitez recourir aux tatouages pour cacher une cicatrice ?

Cet article vous éclairera sur tout : les motifs, les risques, les précautions à prendre, etc.

Quelles raisons motivent la couverture d’une cicatrice avec un tatouage ?

Les circonstances tragiques comme un accident de la circulation, une opération chirurgicale, une brûlure, laissent une cicatrice et un bouleversement mental à vie. Nul ne veut se remémorer ces événements. Afin de pouvoir avancer et de voir la vie du bon côté, le recours au tatouage est la solution parfaite.

Le choix du tatouage revient à celui ou celle qui le porte. Toutefois, votre tatoueur peut vous partager son point de vue et ses conseils pour vous orienter. Cela dépend également de la partie qui va être tatouée, du fait que le tatouage couvre une partie ou l’intégralité de la cicatrice. Après cela vous aurez l’embarras du choix entre les fleurs, les éléments scripturaux ou encore des animaux.

Quelle partie du corps tatouer ?

Il n’existe pas de partie spécifique dédiée aux tatouages. Poitrine, ventre, jambe, nuque, cuisse, colonne vertébrale peuvent être tatoués s’ils renferment une trace. Vous pouvez même effectuer des tatouages sur les doigts.

Cacher une cicatrice avec un tatouage : quel effet ça fait ?

D’une manière générale, l’application d’un tatouage fait extrêmement mal ! Vous devez savoir que mettre un tatouage sur une cicatrice et une peau normale ne produit pas le même effet. Sur la cicatrice, ce sera plus douloureux. Mais puisque c’est pour une bonne cause, cela en vaut la peine.

Quelles préventions faut-il prendre ?

Avant de choisir son tatouage et d’entamer la procédure, des préventions sont à considérer. Cela évite les mauvaises surprises et l’éventuelle amplification de votre douleur.

Quelle cicatrice tatouer ?

Si vous décider de vous faire tatouer sur une cicatrice, sachez que des conditions sont requises :

Votre cicatrice ne pourra être tatouée si vous suivez encore des traitements comme la chimiothérapie, la radiothérapie, etc.

Si vous souffrez d’un cancer, et que vous n’êtes pas encore en rémission , vous ne devez en aucun cas vous faire tatouer.

Le tatouage ne s’applique pas à une cicatrice de moins de deux ans.

Il faut attendre que la trace soit blanchie.

Qui choisir comme tatoueur ?

Pour cacher votre cicatrice avec un tatouage, il est primordial de faire appel à un tatoueur professionnel. Cela vous permettra d’éviter encore plus de douleur et les risques d’infection. De plus, cela vous épargnera un tatouage raté qui vous obligera à faire appel à la technique de cover up par la suite.