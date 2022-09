Avec cette nouvelle saison qui approche, plusieurs tendances vont leur apparition dans le domaine du maquillage. Si vous avez envie d’être à la mode, vous devrez faire preuve d’originalité.

Pour ce faire, il vous faudra adopter la même couleur d’ombre à paupières que Gigi Hadid !

Le maquillage des paupières que vous verrez partout la saison prochaine

Les couleurs vives feront partie des grandes tendances à suivre

Qui dit nouvelle saison qui débute, dit également nouvelles tendances. L’univers du maquillage sera riche en nouveautés. Vous avez d’ailleurs déjà pu découvrir le rouge à lèvres vinyle ou encore la Sticky Method. Mais, ce n’est pas tout. Ainsi, pour mettre vos yeux en valeur, il vous faudra sortir de votre zone de confort.

Vous devrez oser la couleur. En effet, cette saison, la mode sera aux couleurs vives. Que ce soit dans le domaine de la mode avec le color block ou dans celui de la beauté, la couleur sera partout. En ce qui concerne les ombres à paupières, c’est le bleu qui fera sensation chez toutes les fans de beauté.

Cette tendance a d’ailleurs déjà été adoptée par la très célèbres mannequin Gigi Hadid. Vous devrez alors opter plutôt pour un bleu électrique ou un bleu foncé. Ne vous inquiétez, cette ombre à paupières ira avec vos yeux peu importe la couleur.

Il ne vous reste plus qu’à vous lancer. Avec ce maquillage, vous serez certaine de ne pas passer inaperçue quel que soit l’endroit où vous irez.

Réussir son maquillage des paupières cette saison

Maintenant que vous connaissez le maquillage le plus tendance de la saison prochaine, il vous reste encore à le réaliser. Rassurez vous, vous n’aurez pas besoin d’être une professionnelle du make up pour vous en sortir.

Vous devrez toujours commencer par nettoyer et démaquiller votre peau. C’est une étape essentielle à ne pas négliger. Ensuite, si vous voulez que votre maquillage tienne tout au long de la journée, vous devrez appliquer une base sur vos paupières.

Pour le make up en lui-même, vous pouvez faire simple et appliquer une seule nuance de bleu. Vous pourrez également ajouter un petit peu de paillettes ou de fard irisé. Lorsque vous serez satisfaite du résultat, vous pourrez tracer un trait d’eye liner noir. N’oubliez pas votre mascara pour intensifier votre regard. Vous n’avez plus qu’à essayer ce maquillage pour être aussi stylée que Gigi Hadid !