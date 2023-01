Figure marquante de la dernière saison de l’émission, Mariés au premier regard, personne n’a oublié la participation d’Alicia.

Très active sur son compte Instagram, la jeune femme a tenu à partager en story son dernier tatouage. Un geste très émouvant qui a touché ses nombreux abonnés.

Alicia de l’émission Mariés au premier regard dévoile son nouveau tatouage

Alicia, une candidate qui a marqué le programme Mariés au premier regard

Depuis plusieurs années déjà, l’émission de rencontres Mariés au premier regard fait un véritable carton sur la chaine de télévision M6. La dernière saison n’y a d’ailleurs pas fait exception. Ainsi, celle ci a réalisé de très bonnes audiences. C’est dans cette saison que vous avez pu faire connaissance avec Alicia, une jolie infirmière à la recherche de l’amour.

La jeune femme a beaucoup touché les téléspectateurs. En effet, cette dernière a perdu sa soeur dans un terrible accident de voiture alors qu’elle était également à bord du véhicule. Elle en a gardé d’impressionnantes cicatrices dans le dos.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laura 🤍 Paris/Dubai (@laufromparis)

Un tatouage qui est très important pour la jeune femme

Depuis la fin de l’émission, Alicia partage son quotidien avec ses abonnés sur son compte Instagram. Il se trouve que cette dernière file toujours le parfait amour avec Bruno. Il faut dire qu’ils se sont bien trouvés et vont très bien ensemble. Récemment, la jeune femme a décidé de réaliser un nouveau tatouage qu’elle a dévoilé en story.

Elle a fait inscrire le mot, Résilience, en haut de sa cuisse. Une façon pour elle de se rappeler toutes les épreuves qu’elle a traversées ces dernières années. Malgré cet accident, Alicia n’a jamais baissé les bras. Espérons que son bonheur avec Bruno continue.

L’émission bientôt de retour sur tous nos écrans ?

Si vous êtes un fan de l’émission Mariés au premier regard, vous devez vous demander si cette dernière va bientôt revenir sur vos écrans ou non. Il se trouve que vous pouvez d’ores et déjà être rassurée. En effet, le programme a bien été renouvelé pour une saison de plus. D’ailleurs, il semblerait que le tournage soit en cours en ce moment.

Vous devrez vous attendre à une diffusion au cours du printemps prochain. De nombreuses surprises vont vous attendre dans la suite de Mariés au premier regard. Cette année, un couple homosexuel pourrait bien participer au programme. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons davantage.