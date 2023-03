Couple emblématique de l’émission Mariés au premier regard, Alicia et Bruno semblent faits pour être ensemble.

Seulement, depuis quelques jours de nombreuses rumeurs circulent à propos de leur séparation. La jeune femme a donc tenu à prendre la parole et à s’expliquer.

Une séparation pour Alicia et Bruno de Mariés au premier regard ?

Un couple qui a marqué les spectateurs lors de sa participation

Depuis de nombreuses saisons maintenant, vous pouvez suivre les aventures des participants de l’émission de rencontres Mariés au premier regard. Certains couples ont d’ailleurs marqué le public, comme celui formé par Alicia et Bruno.

Victime d’un grave accident de voiture dans lequel elle a perdu sa soeur, la jeune femme a ému le public lors de son passage dans le programme. Sa rencontre avec Bruno a été une évidence. Si bien qu’ils n’ont pas hésité à se dire oui et à choisir de rester mariés. Depuis, le couple semble filer le parfait amour et le montre sur les réseaux sociaux.

Alicia prend la parole et s’explique sur les rumeurs de séparation

Depuis leur passage dans l’émission, Alicia et Bruno sont très actifs sur Instagram. Ils partagent leur quotidien et des moments de leur vie à deux. Mais, depuis quelques jours, ils ne postent plus de contenu ensemble. Si bien que des rumeurs ont commencé à circuler à propos de leur séparation.

Alicia a alors tenu à prendre la parole et à s’expliquer. La jeune a assuré qu’elle était toujours en couple avec Bruno. Seulement, ils ont parfois besoin de faire des activités chacun de leur côté. Voilà qui devrait rassurer les internautes et mettre fin aux suspicions de rupture.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝓐𝓵𝓲𝓬𝓲𝓪 (@alicia_mapr6)

L’émission Mariés au premier regard sera bientôt de retour sur M6

Comme beaucoup de téléspectateurs, vous devez avoir hâte de découvrir la prochaine saison de l’émission Mariés au premier regard. Vous avez de la chance puisque cette dernière sera très prochainement de retour sur tous vos écrans. Ainsi, vous pouvez vous attendre à une diffusion au cours du printemps prochain. M6 n’a encore pas annoncé de date de lancement officielle.

Un nouvel expert va d’ailleurs rejoindre Estelle et remplacer Pascal. Il s’agit de Gilbert Bou Jouadé, un professionnel du couple. D’ailleurs, pour la première fois, un couple homosexuel va participer à l’émission. Cette saison, il y aura également moins de participants que les saisons précédentes. De quoi vous permettre de vous concentrer davantage sur chaque couple.