Candidate emblématique de l’émission, Mariés au premier regard, Laure compte toujours de nombreux fans sur les réseaux sociaux.

Ces derniers ont d’ailleurs eu peur pour la jeune femme qui a confié avoir évité de peu l’accident de voiture.

Laure de l’émission Mariés au premier regard a failli avoir un accident

Laure et Matthieu sont toujours aussi amoureux depuis la fin du programme

Diffusée sur la chaine de télévision M6 depuis plusieurs années maintenant, l’émission Mariés au premier regard, a permis à de nombreux couples de trouver l’amour. Certains sont même toujours ensemble aujourd’hui. C’est notamment le cas de Laure et de Matthieu. Vous aviez pu faire leur connaissance lors de la diffusion de l’une des dernières saisons du programme.

Ces derniers avaient séduit les spectateurs par leur spontanéité et leur authenticité. A la fin de l’émission, ils ont décidé de rester mariés. Depuis, ils sont toujours aussi amoureux et ne se quittent plus. Ces derniers sont d’ailleurs les heureux parents d’une petite fille depuis quelques mois déjà.

La jeune femme a évité de peu l’accident de voiture

Même si l’émission Mariés au premier regard est terminé, vous pouvez toujours suivre le quotidien de Laure et de Matthieu sur les réseaux sociaux. En effet, la jeune femme est très active sur son compte Instagram. Elle partage régulièrement son quotidien avec ses abonnés. Récemment, Laura a fait une belle frayeur à ses fans.

Ainsi, elle a dévoilé avoir failli être victime d’un accident de voiture. Alors qu’elle était au volant, un cerf a traversé la route juste devant ses yeux. Laure a paniqué et hurlé mais elle a tout de même pu l’éviter. Plus de peur que de mal pour la jeune femme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laure Larrory (@laurelarroryoff)

Nos dernières informations sur la prochaine saison de Mariés au premier regard

Si l’émission, Mariés au premier regard vous manque, vous pouvez d’ores et déjà être rassuré. En effet, cette dernière sera très bientôt de retour sur tous vos écrans. Pour le moment, la chaine de télévision M6 n’a pas encore annoncé de date officielle mais cela devrait arriver. Ainsi, le programme devrait être diffusé avant le début du printemps prochain.

Vous pouvez vous attendre à un retour de l’émission d’ici la fin du mois de février ou bien le début du mois de mars. D’ailleurs, cette année, un nouvel expert fera son arrivée pour conseiller les candidats. Il va prendre la place de Pascal de Sutter.