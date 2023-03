Une nouvelle saison de l’émission Mariés au premier regard sera très prochainement diffusée sur la chaine de télévision M6.

A cette occasion, les premiers portraits des participants de cette année viennent d’être dévoilés.

Faites connaissance avec les participants de l’émission Mariés au premier regard

Une nouvelle saison qui vous réserve déjà beaucoup de surprises

Comme chaque année, vous allez bientôt pouvoir découvrir une toute nouvelle saison inédite de l’émission Mariés au premier regard. Diffusée sur la chaine de télévision M6, cette dernière est très appréciée du public. D’ailleurs, les spectateurs ont hâte de découvrir tout ce qui les attend dans cette saison prochaine. En effet, le programme vous réserve beaucoup de surprises.

D’abord, Estelle ne sera plus accompagnée de Pascal pour conseiller les candidats. Elle sera désormais épaulée par Gilles, un expert du couple depuis des années. En ce qui concerne le casting, il a été réduit à quatorze participants. Pour la première fois, un couple homosexuel aura le chance de participer à cette expérience hors du commun.

Annabel participe au programme et souffre d’une peur de l’abandon

Alors que la date de diffusion du premier épisode de la nouvelle saison de Mariés au premier regard se rapproche à grands pas, les premiers portraits des candidats commencent à être dévoilés. Ainsi, vous allez pouvoir faire la connaissance d’Annabel. Cette jeune femme est bien décidée à trouver l’amour.

Seulement, ses relations passées n’ont pas fonctionné à cause de sa peur de l’abandon. Annabel a été adoptée au Brésil alors qu’elle n’avait que six mois. Une expérience qui a beaucoup affecté son rapport aux autres et ses relations avec les hommes. Espérons qu’elle trouve quelqu’un qui réussira à la rassurer et à obtenir sa confiance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mariés au premier regard M6 (@maprofficiel)

L’émission Mariés au premier regard sera bientôt diffusée sur M6

Vous devez désormais avoir hâte de découvrir la nouvelle saison du programme Mariés au premier regard sur vos écrans. Ce dernier sera très bientôt de retour sur la chaine de télévision M6. Ainsi, le premier épisode sera disponible dans un petit peu plus d’une semaine maintenant. Vous devrez être au rendez vous devant votre écran le lundi 20 mars prochain, aux alentours de vingt et une heures.

Cela vous permettra alors de faire connaissance avec les participants de cette nouvelle saison. Vous assisterez aux premiers mariages qui auront lieu, une nouvelle fois, à Gibraltar. Les couples s’envoleront ensuite pour une lune de miel paradisiaque.