L’émission Mask Singer sera très bientôt de retour sur la chaine de télévision TF1 pour une toute nouvelle saison. Les premiers personnages ont d’ores et déjà été dévoilés.

Si bien que les internautes ont commencé à mené leur enquête. Ces derniers sont sur la piste du Canard.

Les internautes ont déjà commencé leur enquête avant le début de Mask Singer

Un tout nouveau jury pour le programme star de la chaine de télévision TF1

Mask Singer fait partie des émissions qui sont les plus appréciées par les téléspectateurs de la chaine de télévision TF1. Après un an d’absence, cette dernière sera très prochainement de retour pour une toute nouvelle saison. Mais, qui dit nouvelle saison, dit également nouveau jury.

En effet, de nouvelles personnalités vont rejoindre le jury. Jeff Panacloc et Kev Adams seront de retour. Ils seront accompagnés de la comédienne Michèle Bernier et de la chanteuse Elodie Frégé. Pour l’animation, vous retrouverez, une nouvelle fois, Camille Combal à la tête du programme, pour votre plus grand plaisir.

L’enquête est déjà lancée, les internautes sont sur la piste du Canard

Même si le programme Mask Singer n’a pas encore débuté, la chaine de télévision TF1 a décidé de dévoiler certains personnages de cette nouvelle saison. Parmi ces derniers, les internautes ont pu découvrir le personnage du Canard. Ils sont d’ailleurs beaucoup à avoir déjà commencé à mener leur petite enquête afin de découvrir son identité.

Un indice en particulier les a mis sur la piste, c’est celui de L’Elysée. Les internautes pensent alors à la chanteuse Carla Bruni ou à un comédien du film Les Tuche. Il faudra attendre encore un petit peu pour savoir s’ils ont raison et si les membres du jury sont d’accord avec eux.

La date de diffusion du premier épisode du programme Mask Singer sur tous vos écrans

Vous devez désormais avoir hâte de pouvoir découvrir tous les personnages de cette nouvelle saison de l’émission Mask Singer sur vos écrans. Heureusement, votre attente est sur le point de toucher à sa fin. Il ne vous reste plus qu’une petite semaine à devoir patienter.

En effet, il se trouve que le premier épisode du programme Mask Singer sera disponible sur tous vos écrans à partir du vendredi 14 avril prochain, aux environs de vingt et une heures. Ensuite, vous pourrez découvrir un nouvel épisode chaque vendredi soir sur TF1.