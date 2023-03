Depuis la sortie de la première saison de la série, tout le monde s’interroge à propos de la sortie de Mercredi saison 2.

L’actrice Jenna Ortega a décidé de répondre à quelques unes de vos questions. Cette dernière s’est alors exprimée à propos de ce qui attend Mercredi dans les prochains épisodes.

Jenna Ortega s’exprime à propos de la suite de la série Mercredi saison 2

Une seconde saison de la série qui sera beaucoup plus effrayante que la première

Comme la plupart des autres abonnés de la plateforme de streaming, vous avez sans doute adoré la première saison de Mercredi. Vous devez même être impatient à l’idée de pouvoir découvrir la suite de la série. Malheureusement, ce ne sera pas encore pour tout de suite. Vous allez devoir attendre encore un petit peu.

Pour vous aider à patienter, l’actrice Jenna Ortega s’est exprimée sur ce qui attend son personnage dans les prochains épisodes. Pour la deuxième saison, la jeune femme a été nommé productrice exécutive. Un rôle qui va lui permettre d’apporter quelques ajustements à la série. Ainsi, Jenna Ortega souhaite que le coté horreur soit plus présent dans la suite de la série. Le côté romantique sera laissé de côté.

Elle a envie que Mercredi arrête de se laisser distraire par les garçons et se concentre un petit peu sur elle. D’autant plus qu’une nouvelle énigme attend la jeune femme. Un mystérieux corbeau en a après elle et la surveille. Mercredi est déterminée à faire toute la lumière sur cette histoire.

#INFO Jenna Ortega à propos de la saison 2 de #wednesday “Nous voulons respecter un peu plus l’aspect horreur et sortir mercredi de cette situation romantique. Laissez la être sa propre personne” pic.twitter.com/Qw2W1tQntE — Infos Séries (@lnfosSeriesFR) March 10, 2023

La date de sortie de la suite de la série Netflix, Mercredi saison 2, sur nos écrans

Malgré toutes ces révélations, Jenna Ortega ne s’est pas vraiment exprimée à propos de la date de sortie de la seconde saison de la série Mercredi sur la plateforme de streaming Netflix. Il semble que vous allez devoir faire preuve de patience.

Ainsi, le tournage n’a même pas encore repris. Il se trouve que la deuxième saison de la série Mercredi ne sera pas disponible sur la plateforme Netflix avant au moins l’année prochaine.

Mais, en attendant, vous pourrez facilement trouver de quoi vous occuper. Cet été, vous allez pouvoir découvrir la série The Witcher saison 3 sur vos écrans. Ce sera alors le moment de faire vos adieux à Henry Cavill qui va laisser le personnage de Géralt de Rives au comédien Liam Hemsworth.