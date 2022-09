Lorsque vous avez terminé de cuisiner, vous avez sans doute pour habitude de mettre vos plats encore chauds directement dans votre réfrigérateur.

Seulement, il semblerait que cela ne soit pas une si bonne idée que ça. Cela pourrait même entraîner des conséquences sur votre santé.

Mettre des plats chauds au frigo : Bonne ou mauvaise idée ?

Pourquoi vous devez arrêter de mettre des plats chauds au frigo

Une fois que vous avez terminé de cuisiner, vous n’attendez pas et rangez directement vos plats encore chauds à l’intérieur de votre frigo. Rassurez vous, vous n’êtes pas la seule personne à avoir cette habitude. Seulement, c’est une habitude que vous devez absolument arrêter de suivre. En effet, tous les experts sont unanimes sur le sujet. Il est fortement déconseillé de stocker vos aliments chauds dans votre réfrigérateur.

Ainsi, si vous ne laissez pas vos aliments refroidir progressivement, un choc de température va se créer lorsque vous allez les mettre au frais. Cette différence de température va alors impacter la qualité nutritionnelle de votre plat. Ce dernier sera moins riche en nutriments et en vitamines.

Mais, ce n’est pas tout. En faisant cela, votre frigo va devoir mobiliser une puissance plus efficace pour fonctionner et consommer plus d’énergie. Ce n’est donc pas la meilleure idée si vous voulez faire des économies.

Ce que vous ignorez c’est que cette habitude pourrait avoir des conséquences graves sur votre santé. En mettant un plat chaud au frigo vous augmentez le risque de voir se développer des bactéries comme la Salmonelle. De quoi contaminer votre viande, vos fraises ou encore vos tomates.

Nos conseils pour mieux conserver vos aliments

Vous l’aurez compris, vous ne devez surtout pas ranger vos plats encore chauds directement dans votre réfrigérateur. Vous devez alors vous demander ce que vous allez bien pouvoir faire avec. C’est très simple.

Il vous suffit simplement de les laisser refroidir progressivement à température ambiante. Pour éviter la prolifération de bactéries, vous ne devrez pas les laisser plus de deux heures à l’air libre. Si vous souhaitez que vos aliments refroidissent plus vite, rien de plus facile. Il vous suffit simplement de les diviser en des portions plus petites.

Avant de les ranger dans votre frigo, assurez vous que ce dernier est bien propre. Tout comme le micro-ondes ou même le lave vaisselle, il est important de le nettoyer de façon régulière avec un petit peu de vinaigre blanc.