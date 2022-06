Il est très difficile d’afficher une belle manucure lorsque nos ongles se dédoublent. Mais quelles sont les causes de cette pathologie et comment y remédier ?

Parlons des ongles qui se dédoublent.

Pourquoi nos ongles se dédoublent-ils ?

Les ongles qui se dédoublent sont des ongles en mauvaise santé. Ses causes peuvent varier d’un individu à un autre. En effet, ce phénomène peut être due par plusieurs facteurs tels que l’eau, les produits chimiques, les changements de température, le mode d’alimentation, etc.

Les ongles qui se dédoublent sont aussi un signe de carence en zinc, en fer, en soufre, en vitamine B. En effet, lorsque ces nutriments ne sont pas suffisants, vos ongles se fragilisent facilement. Mais ils peuvent aussi se dédoubler lorsque vous avez la mauvaise manie de les ronger.

A noter que ce phénomène peut également être causé par une mauvaise technique de limage ou une blessure. Il faut donc bien soigner un ongle blessé.

Les traitements recommandés pour les ongles qui se dédoublent

Voici les traitements les plus efficaces pour remédier à ce problème.

Opter pour une alimentation équilibrée et prendre des compléments alimentaires

Une alimentation équilibrée prévient les carences et ainsi améliore la santé de vos ongles. Et pour un traitement plus efficace, la prise des compléments alimentaires est également recommandée. En effet, ces compléments alimentaires détiennent des nutriments essentiels qui permettent à vos ongles de rester en parfait état.

Si vous ne savez pas quel complément alimentaire choisir, n’hésitez pas à demander l’avis d’un professionnel de la santé.

Utiliser des soins réparateurs pour revitaliser vos ongles

Pour améliorer la santé de vos ongles, utilisez des soins réparateurs. Pour ce faire, achetez des produits adaptés, qui sont disponibles auprès de votre magasin de produits cosmétiques habituels. Sinon, vous pouvez utiliser un remède de grand-mère tels que :

Le citron ,

Les bains d’ongles (ce traitement fonctionne également si vous avez un ongle bleu. D’ailleurs, il est important de savoir pourquoi on a un ongle bleu ).

Les huiles essentielles ,

La levure de bière .

Nourrir les ongles

Lorsque vos ongles se dédoublent, il est primordial de les nourrir. Pour ce faire, vous pouvez les masser régulièrement avec de l’huile telle que l’huile d’argan, l’huile de coco, etc.

A noter que ces huiles permettent également de les hydrater.

Nos conseils et astuces pour éviter les ongles qui se dédoublent