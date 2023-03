La troisième saison de la série Outer Banks vient de sortir sur Netflix et c’est déjà un gros succès !

Si bien que les créateurs du programme souhaitent poursuivre la série pour de nombreuses saisons. Une annonce qui va faire plaisir aux abonnés de la plateforme de streaming !

Ça y est, la troisième saison de la série Outer Banks est enfin disponible sur Netflix ! Quelques heures après sa sortie, cette dernière réussissait déjà à se placer dans les top des séries les plus regardées. Nous avons d’ailleurs plusieurs bonnes nouvelles à vous partager à propos de la suite du programme.

Comme vous le savez peut être déjà, ce dernier a d’ores et déjà été renouvelé par Netflix pour une quatrième saison. Mais, ce n’est pas tout. En effet, les producteurs de la série ont fait plusieurs annonces très intéressantes quant au futur de ce programme. Ces derniers ont indiqué qu’ils étaient déjà en train de préparer la cinquième saison d’Outer Banks.

Ils souhaitent d’ailleurs poursuivre la série le plus longtemps possible. Ils ne comptent pas s’arrêter après la cinquième saison du programme. Dans cette troisième saison, les Pogues se sont lancés à la recherche de l’El Dorado. Mais, d’autres trésors les attendent encore dans les saisons à venir de la série !

