Après l’annonce concernant la huitième saison de la série Outlander, beaucoup de fans ont été déçus. Mais, c’était sans compter sur les producteurs du programme qui vous réservent une bonne surprise.

En effet, le préquel de la série est confirmé et aura bien lieu ! De quoi vous consoler de la fin de cette dernière.

Le préquel de la série Outlander est enfin confirmé

Préparez vous à retrouver l’univers de votre série préférée dans un autre programme

Alors que les fans attendent la sortie de la septième saison de la série Outlander, nous avons appris une triste nouvelle il y a quelques jours de cela. Si vous avez manqué l’information, le programme va s’arrêter après la huitième saison. Ce sera le moment de faire vos adieux à Claire et Jamie.

Mais, vous pouvez attendre un petit peu avant de sortir vos mouchoirs. En effet, les producteurs vous ont réservé une petite surprise. Il se trouve qu’un préquel de la série va bel et bien voir le jour. Cette information vient d’être confirmée. Ainsi, ce nouveau programme va se nommer, Blood of my blood.

En ce qui concerne l’intrigue, ce dernier sera centré sur les origines de Jamie. La série va s’intéresser plus particulièrement à ses parents et à leur histoire d’amour. Vous vous en doutez mais les acteurs que vous connaissez ne seront pas présents à l’écran. Avec un petit peu de chance, vous pourrez tout de même suivre l’enfance du jeune Jamie.

The news doesn’t stop with Season 8. #Outlander: Blood of My Blood has been officially greenlit! https://t.co/knuMbE3K9f pic.twitter.com/eaUw4K3trN — Outlander (@Outlander_STARZ) January 19, 2023

La date de sortie du préquel de la série Outlander sur vos écrans

Même si nous avons la confirmation que la série, Blood of my blood, est en cours de production, nous n’en savons pas beaucoup plus. Vous ne devrez pas vous attendre à la découvrir avant au moins le début de l’année prochaine. Mais, il se trouve que nous avons tout de même quelques informations intéressantes à vous communiquer.

Ainsi, la date de sortie de la septième saison de la série Outlander commence, elle, à se préciser davantage. En effet, vous pourrez découvrir les prochaines aventures de Claire et Jamie au cours de l’été prochain sur la plateforme de streaming Netflix.

Si vous aimez les histoires d’amour, cette année vous allez être servie. Il se trouve que la série Virgin River saison 5 sera également prochaine diffusée sur vos écrans. Le tournage est terminé depuis plusieurs déjà. Le retour de Jack et de Mel est donc imminent.